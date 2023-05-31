Президент Украины назначил нового руководителя Одесской ОВА (фото)

Официально с 30 мая 2023 года председателем Одесской областной военной администрации (ОВА) стал Олег Кипер. Об этом сообщает сайт Президента Украины.

Указ Президента Украины за подписью Владимира Зеленского о назначении Олега Кипера главой Одесской ОВА появился на сайте Президента 30 мая 2023 года под номером 312/2023, а опубликован лишь 31 мая с задержкой почти в полсуток.

Вчера, 30 мая 2023 года, кандидатуру Олега Кипера согласовал Кабинет Министров Украины.

Ранее еще в середине мая наше издание сообщало, что его кандидатуру обсуждают в Киеве и готовят на назначение.

Во времена Януковича Кипер был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка, а 24 октября 2014 года Кипера была люстрирована и внесена в список лиц, которым запрещено работать в органах государственной власти до 2024 года. Но в 2019 году Окружной административный суд Киева обязал ГПУ исключить Кипера из реестра люстрированных лиц.

Олегу Киперу 43 года, он родился в селе Тимково Кодымского района Одесской области (теперь Подольского района), в 2002 окончил Одесскую юридическую академию, в 2017 защитил кандидатскую диссертацию. Есть двадцатилетний стаж работы в прокуратуре, сначала занимал должности в Котовском межрайонном управлении прокуратуры (теперь Подольская окружная прокуратура), затем в прокуратуре Одесской области, позже работал заместителем начальника следственного управления Генпрокуратуры.

Олег Кипер также возглавлял управление прокуратуры Ивано-Франковской области, а позже являлся заместителем председателя региональной прокуратуры.

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Фото: Сайт ПУ