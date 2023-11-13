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Величезний затор із селища Котовського: мікрорайон заблокований фурами

Величезний затор із селища Котовського: мікрорайон заблокований фурами

Вже кілька днів в Одесі важко виїхати з житлового масиву Котовського. Проїзду заважають припарковані зерновози, які посіли цілу смугу руху на вулиці Отамана Головатого. Мерія намагається боротися з ними за допомогою паркувальних інспекторів.

В Одеській міській раді повідомили, що в останні дні спостерігається скупчення великогабаритного транспорту на Атамана Головатого та прилеглих вулицях, що сильно ускладнює дорожній рух.

Щоб виправити ситуацію, мерія направила до фур муніципальних інспекторів з паркування. Ті йдуть просто поспіль уздовж автопоїздів та виписують водіям штрафи.

инспектор выписал штраф

«За сьогоднішній ранок винесено вже 16 постанов. Робота продовжується»

– зазначив Артем Сидоренко, директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху міськради.

Він пояснив, що ситуація повторюється день у день і порушникам виносяться постанови.

Але як бачимо, така тактика міської влади не розвантажує вулицю від фур. Автопоїздам із зерном, які чекають на свою чергу для заїзду в портові зернові термінали, просто нікуди подітися. І водії спокійно приймають штрафи, які, зважаючи на все, їм потім компенсують власники транспортних компаній.

улица атамана головатого пробка

Нагадаємо, що одеська міська влада багато років намагається вирішити проблему проїзду вулицями міста вантажівок, що прямують до порту. Мешканці одеських вулиць і прилеглих сіл багато разів перекривали фурам рух, оскільки вони руйнують дороги, несуть небезпеку людям, вібрації від їхнього руху призводять до руйнування будинків. Тому від Об’їзної дороги до Одеського порту в 2021 році розпочали будувати альтернативну дорогу «Хаджибей 2». Але планам завадила війна.

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