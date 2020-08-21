Ограничения в общественном транспорте и подарок городу: коротко о вчерашних новостях в Одессе

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Одесский скульптор готовит подарок городу и собирается восстановить героя «Одесского времени».
- С 20 августа в общественном транспорте Одессы нельзя ездить стоячим пассажирам. Перевозить их можно только на сидячих местах. И в масках.
- В доме на улице Ясной, 10 противоаварийные работы проведут в три этапа.
- Одесские прибрежные зоны заполнены ресторанами, кафе и прочими закусочными, однако туалеты на пляжах не так уж и легко найти, особенно туристу. Мы решили пройтись по пляжам Приморского района, чтобы выяснить, где и какие туалеты расположены.