Ограничения в общественном транспорте и подарок городу: коротко о вчерашних новостях в Одессе

Туалеты на одесских пляжах: где найти и сколько стоит? (фото) Одесские прибрежные зоны заполнены ресторанами, кафе и прочими закусочными, однако туалеты на пляжах не так уж и легко найти, особенно туристу. Мы решили пройтись по пляжам Приморского района, чтобы выяснить, где и какие туалеты расположены. ПОДРОБНЕЕ