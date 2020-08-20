В Одессе ввели карантинные правила в общественном транспорте: что изменилось

С 20 августа в общественном транспорте Одессы нельзя ездить стоячим пассажирам. Перевозить их можно только на сидячих местах. И в масках.

Эти правила касаются как частных маршруток, так и троллейбусов и трамваев КП “Одессагорэлектротранс”, сообщили в мэрии Одессы.

Сообщается также, что на остановка работают так называемые посадочные команды, которые разъясняют пассажирам карантинные правила.

Напомним, что Одесса попала в новую, “желтую” карантинную зону из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. И будет там находится до 31 августа.

В связи с этим в силу вступили некоторые ограничения.

Фото: мэрия Одессы