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В Одессе ввели карантинные правила в общественном транспорте: что изменилось

В Одессе ввели карантинные правила в общественном транспорте: что изменилось

С 20 августа в общественном транспорте Одессы нельзя ездить стоячим пассажирам. Перевозить их можно только на сидячих местах. И в масках. 

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Эти правила касаются как частных маршруток, так и троллейбусов и трамваев КП “Одессагорэлектротранс”, сообщили в мэрии Одессы.

Сообщается также, что на остановка работают так называемые посадочные команды, которые разъясняют пассажирам карантинные правила.

Напомним, что Одесса попала в новую, “желтую” карантинную зону из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. И будет там находится до 31 августа.

В связи с этим в силу вступили некоторые ограничения.

Фото: мэрия Одессы

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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