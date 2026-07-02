Ключевые моменты:

Новый модуль является полностью бесконтактным — унитаз сам дезинфицируется и моет пол после каждого клиента, а оплата принимается картой или смартфоном.

Находиться внутри кабинки разрешено не более 15 минут, после чего система может среагировать непредсказуемо для посетителя.

Всего в Одессе планируют установить 19 таких современных уборных, а первая инновационная точка на Соборной площади обошлась почти в 6 млн грн.

Общественный туалет на Соборке: комфорт за 6 миллионов

В конце мая в самом сердце Одессы — на Соборной площади — открыли сверхсовременный общественный туалет. Это инклюзивный комплекс на две кабинки, одна из которых полностью адаптирована для людей с инвалидностью и родителей с колясками.

Главная фишка модульного объекта — тотальная автоматизация и минимизация человеческого фактора. Здесь установлены сенсорные диспенсеры, сушилки для рук и бесконтактные терминалы оплаты, что позволяет поддерживать чистоту без постоянного присутствия уборщиков.

Однако, чтобы технологическое чудо за 6 миллионов гривен работало без сбоев, Одесский городской совет выпустил детальный свод правил безопасности и эксплуатации для жителей и гостей города.

Что разрешено и как правильно пользоваться умным туалетом

Пользоваться кабинкой можно только после успешной бесконтактной оплаты через терминал. Перед тем как войти, необходимо дождаться, пока круглый индикатор статуса «WC» загорится зеленым цветом.

После автоматического открытия двери нужно быстро зайти внутрь.

Внутри кабины сиденье унитаза поднимается и опускается самостоятельно.

Пользователям настоятельно рекомендуют соблюдать чистоту, а перед выходом обязательно нажать специальную кнопку для открытия двери.

Если человеку внутри стало плохо, он может воспользоваться кнопкой экстренной связи с диспетчером.

Строгие табу: чего категорически нельзя делать в кабинке

Одесская мэрия выделила отдельный список запретов, нарушение которых может привести к поломке дорогого имущества:

Категорически запрещено пытаться открыть или закрыть автоматические двери силой или подпирать их сторонними предметами.

Запрещено поднимать или опускать сиденье унитаза вручную. Санитарная обработка и сушка сиденья происходят автоматически после каждого посетителя и длятся около 1 минуты. Механическое вмешательство просто сломает дорогие сервоприводы.

Нельзя находиться в кабинке дольше 15 минут.

Нельзя заходить, если индикатор «WC» светится красным (это означает, что внутри идет дезинфекция или кабинка занята).

Запрещено засорять унитаз посторонними предметами, курить, употреблять алкоголь или оставлять после себя мусор. Дети должны находиться внутри исключительно в сопровождении взрослых.

Власти надеются, что одесситы и туристы с уважением отнесутся к городскому имуществу, ведь впереди — масштабирование инициативы на другие районы города.