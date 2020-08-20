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Обвал на Ясній, 10: аварійну стіну демонтують, а сам будинок законсервують

Обвал на Ясній, 10: аварійну стіну демонтують, а сам будинок законсервують

У будинку на вулиці Ясній, 10 протиаварійні роботи проведуть у три етапи.

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Про це у відеокоментарі розповів директор КП ЖКС “Фонтанський” Геннадій Іваніцький.

– Ми провели першопочаткові протиаварійні роботи. Це було укріплення аварійної стіни, аби надалі безпечно її демонтувати. Після демонтажу торцеву стіну будинку законсервують, – зазначив Іваніцький.

Роботи з укріплення аварійної стіни будинку були виконані у перші тижні після обвалу.

– Після виконання робіт з укріплення у нас не було можливості приступити до другого етапу – розбору стіни. Для цього потрібно було отримати дозвіл власників суміжних з аварійною стіною квартир. На сьогоднішній день ми маємо усі дозволи і невдовзі приступимо до робіт з демонтажу. Після проведення робіт, приблизно за три тижні, частину обрушеного будинку законсервують, – додав директор КП ЖКС “Фонтанський”.

Нагадаємо, вчора жителі будинку на вулиці Ясній, 10 зібрали журналістів, аби розповісти про те, що у місцевій владі не беруться за подальше поселення жителів.

Фото: Одесская жизнь

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