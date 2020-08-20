Туалеты на одесских пляжах: где найти и сколько стоит? (фото)

Одесские прибрежные зоны заполнены ресторанами, кафе и прочими закусочными, однако туалеты на пляжах не так уж и легко найти, особенно туристу. Мы решили пройтись по пляжам Приморского района, чтобы выяснить, где и какие туалеты расположены.

Ланжерон

На набережной этого пляжа есть три санитарных сооружения: возле Двух шаров, рядом с отелем «Skopeli» и поблизости ресторана «Причал №1». Вход платный – 5 гривен. Работают до 22:00 – 23:00. Также есть бесплатный туалет в дельфинарии «Немо».

На песчаных зонах уборная есть на пляже «Violet», но доступен он для только для пользователей услуг пляжа (клиентов).

Смотрите фото в галерее:

Туалеты на пляже Ланжерон Туалеты на пляже Ланжерон Туалеты на пляже Ланжерон Туалеты на пляже Ланжерон Туалеты на пляже Ланжерон Туалеты на пляже Ланжерон Туалеты на пляже Ланжерон

Отрада

Этот участок побережья тоже не обделен туалетами. На набережной их три. Они расположены в начале, посередине и в конце Отрады. Цена такая же, как и на Ланжероне. Но в туалет, который размещен в конце Отрады (обнесен зеленым забором), вход стоит десять гривен.

Есть еще уборная на арендованном пляже «Отрада». Вход бесплатный и доступен для всех. Еще один бесплатный туалет находится выше набережной – на Трассе здоровья.

Собачий пляж и прилегающую к нему территорию оставили без санузлов.

Смотрите фото в галерее:

Туалет Туалет Туалет Туалет 1 Пляж ,,Отрада,, Бесплатный туалет на Трассе здоровья Бесплатный туалет на Трассе здоровья

Дельфин

На набережной туалетов нет. Они находятся на песчаных зонах арендованных участков пляжей. Так, бесплатные уборные можно найти на пляже «Trueman» и «Underhill». На пляже «Caleton» тоже есть туалет. Изначально он предназначался только для клиентов, но теперь он доступен всем.

Чкаловский пляжтоже остался без необходимых удобств. На территории разваленных домиков мы смогли обнаружить старый туалет. Но состояние его такое, что врагу не пожелаешь туда заходить.

По пути на пляжи Аркадии встречаются еще два бесплатных туалета. Первый возле проката каяков, который вблизи ЖК «AstonHall», а другой расположен возле MantraBeachClub.

Смотрите фото в галерее:

Пляж ,,Trueman,, пляж ,,Underhill,, пляж Caleton (1) пляж Caleton (2) Бесплатный туалет на Трассе здоровья

Аркадия

На прибрежной зоне есть один бесплатный туалет, который находится рядом с клубом «Itaka». Его не так просто найти, ведь на сооружении нет никакой информации о том, что находится за дверью. Также есть общедоступная уборная за клубом, которая находится уже со стороны моря.

Остальные туалеты доступны для клиентов клубов или аквапарка.

Смотрите фото в галерее:

пляж Caleton (1) пляж Caleton (2) IMG_2622 IMG_2632 IMG_2633 Бесплатный туалет на Трассе здоровья возле Mantra Beach Club Бесплатный туалет на Трассе здоровья возле каякинга За этой дверью находится туалет уборная клуба Itaka со стороны моря (1) уборная клуба Itaka со стороны моря (2)

Фото: Артем Виноградов