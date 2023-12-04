Одесский нардеп назвал работников ТЦК импотентами

Народный избранник из Одессы Артем Дмитрук возмущен обысками в украинских церквях московского патриархата и унизительно высказался в адрес работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом стало известно со страницы нардепа Дмитрука в соцсетях.
Депутат не понимает, почему обыски проводятся в церквях и монастырях, тем самым ужасая монахов и прихожан. Но уполномоченные органы не обращают внимания на колл-центры, казино и другие подобные учреждения.
Дмитрук считает, что у работников ТЦК и СП не хватает смелости искать молодых людей для мобилизации в перечисленных заведениях, поэтому они приходят в храмы и монастыри.
Импотенты по ТЦК. У них хватает смелости пойти только в храмы и монастыри. Так и живем, —
заявил Дмитрук.
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По словам Дмитрука, тысячи молодых мужчин, работающих в нелегальных казино, лотереях и колл-центрах, почему-то не попадаются на глаза работникам ТЦК, хотя всем известно об этих заведениях и их месторасположении. Более того, эти молодые люди, скрывающиеся от мобилизации, еще и мошенники, преступники, подчеркнул нардеп.