Одеському нардепу Дмитруку оголосили підозру після того, як він втік із країни

Про це повідомив сьогодні Офіс генерального прокурора.

«Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному нардепу за фактами скоєння нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, завдання потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганству», – сказано в повідомленні.

При цьому імені депутата Офіс генпрокурора не називав, але, за заявою джерела у правоохоронних органах, яку цитує видання «РБК-Україна», йдеться про Дмитрука.

У чому підозрюють одеського нардепа Артема Дмитрука

Як встановило слідство, Дмитрук із групою осіб напав в Одесі на правоохоронця, який виконує службові обов’язки, та навмисне завдав йому тілесних ушкоджень, а також намагався відібрати у нього зброю.

Окрім цього, вже у Києві Дмитрук під час суперечки з військовим завдав останньому кілька ударів, зокрема, у область голови. Як зазначають в Офісі генпрокурора, дії нардепа спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Усі ці дії Дмитрука були кваліфіковані правоохоронцями одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Тепер Дмитрука викликають до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій, куди нардеп має з’явитися 29 та 30 серпня 2024 року.

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Нардеп Дмитрук залишив Україну, – ЗМІ

Водночас, сьогодні низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела написали, що Дмитрук, ймовірно, виїхав з України – його нібито бачили в Молдові.

Деякі джерела також повідомляють, що наразі скандальний депутат уже відпочиває у Римі. Вчора він залишив територію Молдови з аеропорту Кишинів рейсом Кишинів – Рим.

Днями сам нардеп заявляв, що йому готують підозру. Він назвав це політичним переслідуванням і пов’язував нібито з тим, що він виступає проти заборони російської церкви в Україні.

За уточненою інформацією, Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з інформації про незаконний виїзд нардепа Дмитрука з України, заявила речник Офісу генпрокурора Надія Максимець.

У жовтні 2023 року генеральний прокурор відкрив справи проти народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Це сталося після того, як нардепи побили людину у Києві.