Новые правила дорожного движения: что изменилось?

С 1 ноября в Украине появятся новые знаки и новые правила нанесения разметки. Больше всего изменений будет для велосипедистов.

Давайте разберемся, что поменяется для водителей и велосипедистов.

Это правда, что правила для велосипедистов стали строже?

Это не совсем так. Никаких новых норм вождения велосипеда не появилось. Наоборот, в правила дорожного движения внесли разъяснения и уточнения многих понятий. Появятся новые знаки, которые велосипедисты должны будут соблюдать.

Велосипедная дорожка — дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, размещенная отдельно или вместе с тротуаром или пешеходной дорожкой. Велосипедную дорожку теперь обозначают не только знаком, но и разметкой.

В правилах появилось определение полосы для велосипедистов. Это полоса, которая предназначена для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги. Ее обозначают специальным знаком и разметкой.

Велосипедный переезд – место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах или вне перекрестка. Обозначается специальной дорожной разметкой. Велосипедист обязан пересекать проезжую часть по велосипедному переезду, а если его нет — то действовать согласно правил дорожного движения.

В местах, где движение регулируется, велосипедисты обязаны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора. Также предусмотрены новые таблички, где будет указано направление движения для велосипедистов.

Какие изменения будут для пешеходов?

Появятся диагональные пешеходные переходы. Их будут обозначать специальным знаком. Переходить улицу по диагонали где захочется — нельзя. Только если есть знак.

Диагональный переход может быть только на регулируемых перекрестках, где сигнал светофора не переходит в режим желтого мигающего сигнала.

Как поменяется разметка на дорогах?

Появится новая расцветка для вертикальной разметки: желто-красная. Ее будут наносить в местах, где часто случаются ДТП, а также когда установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по высоте или ограничена видимость в направлении движения.

Лежачие полицейские тоже станут разноцветными. Теперь на возвышении, которое предназначено для искусственного снижения скорости, будут наносить черно-желтую разметку. Раньше их рисовали сплошным желтым.

Разделительную полосу на загородной дороге будут наносить широкой сплошной линией. Раньше эту разметку рисовали как узкой сплошной линией, так и широкой. Сейчас оставили только один вариант — широкий.

Многие автовладельцы беспокоятся, что с 1 ноября им придется ездить с рулеткой и замерять ширину разметки на разделительной полосе. Ведь если дорожные рабочие нанесут узкие сплошные линии вместо широких, то можно попасть на штраф за превышение скорости.

В правилах написано, что на дорогах с разделительной полосой можно ехать со скоростью до 110 км/ч, а там где такой полосы нет, только до 90 км/ч.

Но разделительная полоса — это именно полоса. Ее ни с чем не спутаешь, она не предназначена для стоянки или движения. Разделительную полосу выделяют конструктивно (на ней может расти трава, сделан тротуар для пешеходов, сбоку бордюрчики), либо она обозначена сплошными линиями на асфальте.

Теоретически, полиция может сказать водителю, что на дороге нарисована не разделительная полоса, а просто две сплошных узких линии. Но решать такую коллизию нужно будет в суде, потому что в правилах подобная ситуация не описана.

Какие знаки появятся на дорогах?

Предусмотрено много новых знаков и табличек для сервиса:

платная дорога

сроки использования дневных ходовых огней (ближнего света фар)

зарядная станция для электромобиля

информационные таблички о пересадках на общественный вид транспорта

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Фото: Freepik, auto.24tv.ua