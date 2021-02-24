Аварии на трассах, спровоцированные пьяными водителями, обнаглевшими «гонщиками», пренебрегающими правилами дорожного движения пешеходами, к сожалению, – не редкость. Чтобы пресечь беспредел на дорогах, Верховная Рада приняла закон, усиливающий ответственность за нарушение целого ряда правил дорожного движения. Какие наказания ждут нарушителей, выясняла «Одесская жизнь».

Штрафы для водителей

Минимальный штраф за нарушение ПДД составит 510 гривен. Такую сумму нарушителю придется заплатить за:

непристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил обгона.

За бегство с места аварии штраф увеличили с 255 до 3400 гривен. Столько же придется выложить за превышение скорости в населенных пунктах.

Водителям, которые не предоставят преимущества во время движения автомобилю скорой, полиции или аварийной службы, придется заплатить 680 гривен. Создание аварийной ситуации обойдется в 1445 гривен, а нарушение правил, в результате которого произошло ДТП, – в 850 гривен.

Езда без водительских прав будет стоить 425 гривен, а если прав нет вообще, штраф составит 3400 гривен. Водитель, ранее лишенный прав, но все же решивший сесть за руль без них, будет оштрафован на 20400 гривен. Повторение подобного нарушения в течение года повлечет за собой взыскание в сумме 40800 гривен, лишение права управлять транспортом на срок от пяти до семи лет, а также – изъятие транспортного средства.

Ответственность за пьяную езду

За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии теперь вместо 10200 гривен придется заплатить 17000 гривен, и к тому же – на год лишиться водительских прав. Если подобное нарушение в течение года повторится, штраф составит 34000 гривен, а прав лишат уже на три года. Если же попадется недобросовестный водитель в третий раз – ему придется выложить 51000 гривен, авто конфискуют и на десять лет лишат водительского удостоверения.

Ужесточает закон и наказание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которого пострадали люди. Так, если потерпевший получил травмы средней тяжести, виновник ДТП получит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сегодня в подобном случае пьяному водителю грозит лишь штраф от 3400 до 8500 гривен.

Если пострадавший получит тяжкие повреждения, шоферу грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением водительских прав на срок от пяти до восьми лет. В случае смерти потерпевшего виновник дорожно-транспортного происшествия может угодить за решетку на срок от пяти до десяти лет и на тот же срок лишиться водительских прав. А если жертв пьяного ДТП будет несколько, водителю грозит тюрьма на срок от семи до двенадцати лет с лишением прав на срок от семи до десяти лет.

Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Ужесточает закон штрафные санкции также для пешеходов и велосипедистов. Так, пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 гривен (ранее – 51 гривна).

За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить 340 гривен. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде, – 680 гривен, за создание аварийной ситуации – 850 гривен.

Анонсное фото: auto.24tv.ua

Читайте также: Верховная Рада ужесточила штрафы за пьяное вождение