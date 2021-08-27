Новости Одессы и Одесской области

В Украине утвердили временные правила пользовании электросамокатами

В Украине утвердили временные правила пользовании электросамокатами

Рабочая группа при Мининфраструктуры Украины утвердила временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и определяет обязанности пользователей.

Так, согласно документу, персональный электротранспорт является таковым, если он оборудован электродвигателем, одним, двумя или тремя колесами, не оборудован сиденьем и предназначен для движения одного человека.

Его масса должна составлять до 20 кг, а мощность двигателя – до 1 кВт. В то же время, непонятно, как будут регулироваться транспортные средства сверх этих норм. Например, на украинском рынке представлены электросамокаты весом до 40 кг и мощностью более 2 кВт.

При этом отмечается, что электротранспорт не подлежит обязательной государственной регистрации при условии, если его характеристики соответствуют указанному определению.

Обязанности пользователей электротранспорта на дорогах:

  • не превышать максимально допустимую массу, установленную для перемещений на таком транспорте;
  • соблюдать все действующие нормы и Правила дорожного движения;
  • не пользоваться электротранспортом в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотиков;
  • не передвигаться против направления движения транспорта;
  • не перевозить пассажиров;
  • не пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами во время поездки;
  • не ездить на неисправном электротранспорте;
  • передвигаясь по тротуару, пользователь обязан не создавать препятствий для движения пешеходов и отдавать им предпочтение в движении;
  • оставлять электротранспорт можно в местах, разрешенных для парковки велосипедов, если для пешеходов остается более 2 м для прохода. В других местах можно парковаться только если это не создает помех для других участников дорожного движения;
  • запрещено оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и т.п.

В то же время, о том, какое наказание ждет нарушителей перечисленных правил, не упоминается.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в центре Одессы серьезно травмировался подросток при падении с электросамоката.

Также сообщалось о намерении властей Одессы разработать схемы зонирования мест расположения электросамокатов и других индивидуальных средств передвижения, а также разработать режимы их эксплуатации с допустимой скоростью движения в каждой зоне.

Читайте также: Берегись самоката: кто и когда сможет решить проблему.

Источник: Экономическая правда

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить