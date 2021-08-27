В Украине утвердили временные правила пользовании электросамокатами

Рабочая группа при Мининфраструктуры Украины утвердила временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и определяет обязанности пользователей.

Так, согласно документу, персональный электротранспорт является таковым, если он оборудован электродвигателем, одним, двумя или тремя колесами, не оборудован сиденьем и предназначен для движения одного человека.

Его масса должна составлять до 20 кг, а мощность двигателя – до 1 кВт. В то же время, непонятно, как будут регулироваться транспортные средства сверх этих норм. Например, на украинском рынке представлены электросамокаты весом до 40 кг и мощностью более 2 кВт.

При этом отмечается, что электротранспорт не подлежит обязательной государственной регистрации при условии, если его характеристики соответствуют указанному определению.

Обязанности пользователей электротранспорта на дорогах:

не превышать максимально допустимую массу, установленную для перемещений на таком транспорте;

соблюдать все действующие нормы и Правила дорожного движения;

не пользоваться электротранспортом в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотиков;

не передвигаться против направления движения транспорта;

не перевозить пассажиров;

не пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами во время поездки;

не ездить на неисправном электротранспорте;

передвигаясь по тротуару, пользователь обязан не создавать препятствий для движения пешеходов и отдавать им предпочтение в движении;

оставлять электротранспорт можно в местах, разрешенных для парковки велосипедов, если для пешеходов остается более 2 м для прохода. В других местах можно парковаться только если это не создает помех для других участников дорожного движения;

запрещено оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и т.п.

В то же время, о том, какое наказание ждет нарушителей перечисленных правил, не упоминается.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в центре Одессы серьезно травмировался подросток при падении с электросамоката.

Также сообщалось о намерении властей Одессы разработать схемы зонирования мест расположения электросамокатов и других индивидуальных средств передвижения, а также разработать режимы их эксплуатации с допустимой скоростью движения в каждой зоне.

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Источник: Экономическая правда