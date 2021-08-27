В Украине утвердили временные правила пользовании электросамокатами

Рабочая группа при Мининфраструктуры Украины утвердила временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и определяет обязанности пользователей.
Так, согласно документу, персональный электротранспорт является таковым, если он оборудован электродвигателем, одним, двумя или тремя колесами, не оборудован сиденьем и предназначен для движения одного человека.
Его масса должна составлять до 20 кг, а мощность двигателя – до 1 кВт. В то же время, непонятно, как будут регулироваться транспортные средства сверх этих норм. Например, на украинском рынке представлены электросамокаты весом до 40 кг и мощностью более 2 кВт.
При этом отмечается, что электротранспорт не подлежит обязательной государственной регистрации при условии, если его характеристики соответствуют указанному определению.
Обязанности пользователей электротранспорта на дорогах:
- не превышать максимально допустимую массу, установленную для перемещений на таком транспорте;
- соблюдать все действующие нормы и Правила дорожного движения;
- не пользоваться электротранспортом в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотиков;
- не передвигаться против направления движения транспорта;
- не перевозить пассажиров;
- не пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами во время поездки;
- не ездить на неисправном электротранспорте;
- передвигаясь по тротуару, пользователь обязан не создавать препятствий для движения пешеходов и отдавать им предпочтение в движении;
- оставлять электротранспорт можно в местах, разрешенных для парковки велосипедов, если для пешеходов остается более 2 м для прохода. В других местах можно парковаться только если это не создает помех для других участников дорожного движения;
- запрещено оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и т.п.
В то же время, о том, какое наказание ждет нарушителей перечисленных правил, не упоминается.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в центре Одессы серьезно травмировался подросток при падении с электросамоката.
Также сообщалось о намерении властей Одессы разработать схемы зонирования мест расположения электросамокатов и других индивидуальных средств передвижения, а также разработать режимы их эксплуатации с допустимой скоростью движения в каждой зоне.
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Источник: Экономическая правда