Скорость под контролем камеры: что нужно знать об автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Примета нашего времени: города постепенно стали обрастать камерами наблюдения, с помощью которых обеспечивается безопасность их жителей. Три года назад Украина также внедрила систему видеонаблюдения «Безопасный город». С 1 июня с помощью этой техники появилась возможность запустить автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения (ПДД). Отныне нарушителям штрафы будут приходить автоматически. Пока нововведение работает только в Киеве. О том, когда систему запустят в Одессе, информации еще нет. Однако уже сейчас понятно: новация от МВД доставит немало хлопот автовладельцам. «Одесская жизнь» разбиралась в этом вопросе.

Работа системы автофиксации и размещение приборов контроля

На начальном этапе система фиксирует только нарушение скоростных режимов. По информации пресс-службы коммунального учреждения «Центр-077», в Одессе установлено 98 камер с функцией распознавания номерных знаков. Расположены они на всех крупных перекрестках в городе, на центральных улицах, а также в местах, где наиболее часто случаются дорожно-транспортные происшествия.



Сейчас камеры в Одессе не настроены на скоростные режимы. В Киеве они фиксируют превышение скорости от 20 километров в час плюс 3 км/час бонуса на погрешность измерительного прибора. Итого, столичные камеры настроены на 73 км/час, или на 103 км/ч — на дорогах, где максимальная разрешенная скорость — 80 км/ч.

Техника сканирует поток машин, а номера нарушителей считывают специальным лазерным устройством. Зафиксировав номер, центр в полиции получает сигнал. Далее программное обеспечение выбирает из базы данные человека, на которого зарегистрирован номер авто. Уполномоченным лицом выносится постановление о штрафе, и его высылают на адрес автовладельца. В силу документ вступает с момента получения.

У автовладельца есть 15 дней, чтобы произвести оплату штрафа по реквизитам, указанным в постановлении. Оплатить штраф также можно перейдя по ссылке QR-кода на лицевой стороне документа или в приложении «Дiя».

При оплате в первые 10 банковских дней будет действовать льгота — штраф можно оплатить в размере 50%. Об этом вас должны проинформировать в постановлении.

Как еще могут зафиксировать нарушение?

В пресс-службе «Центра-077» нам рассказали, что планируют использовать не только камеры с распознаванием номерных знаков. Второй способ фиксации скоростных режимов будет работать следующим образом:

— Например, на въезде в город ставится одна камера, через некоторое расстояние устанавливают вторую камеру. Прибор фиксирует номер машины на въезде и выезде. При этом время, с которым машина проехала расстояние между камерами, покажет нам скорость ее движения, — пояснили в коммунальной службе.

Это поможет сэкономить на дорогостоящих камерах, а также установит больший контроль за нарушителями, у водителя пропадет возможность схит-рить.

— Экономия существенная: в этом случае у нас будут использоваться камеры за 60 тысяч гривен. Для сравнения: в Киеве одна камера, которая автоматически фиксирует нарушение, стоит 970 тысяч гривен и делает это точечно. Соответственно, кого-то оштрафуют, а кого-то нет. Кроме того, зная, где камера, водитель может притормозить и проехать мимо нее по правилам, таким образом избежав штрафа, — подытожили в «Центре -077».

Когда нововведения смогут заработать в Одессе, пока не известно. В прессслужбе Патрульной полиции Одесской области нам сообщили, что ожидают команды из Киева.



На сколько оштрафуют?

255 грн. — за превышение скорости от 20 км/час (льгота — 122,5 грн.);

510 грн. — за превышение от 50 км/час (льгота — 260 грн.);

680 грн. — если превышение угрожало созданием аварийной обстановки (льгота — 340 грн).

Если штраф не заплатить через 15 дней после конечного срока, включается механизм принудительного взыскания задолженности. Это значит, что машину объявят в розыск, а после обнаружения поставят на штрафплощадку. Забрать автомобиль можно будет после оплаты задолженности и закрытия производства, а это, как говорят у нас в Одессе, «лишний гембель».

Машина по доверенности

Сегодня в Украине многие управляют автомобилями «по доверенности», причем часто рукописной и никем не заверенной. Так машины часто продают и покупают. Чтобы у официального владельца автомобиля впоследствии не возникало проблем, необходимо своевременно внести сведения о пользователе в Единый государственный реестр транспортных средств. Это можно сделать через:

территориальные органы предоставления сервисных услуг МВД;

приложение на официальном сайте Главного сервисного центра МВД;

официальный сайт МВД при условии электронной идентификации лица с использованием электронной подписи.

В таком случае штраф будет выписан человеку, который непосредственно управлял транспортным средством.

Однако проблема все равно остается. Ведь передача права вождения авто по доверенности не исключает права вождения этой машины человеком, за которым она зарегистрирована. Возможность идентификации лица, управляющего автомобилем, сегодня остается под вопросом.

Говорят эксперты

Для начала надо людей обязать на законодательном уровне переоформлять автомобиль. Купил машину — оформи ее на себя. Это никогда не будет лишним. Например, это понадобится при оформлении стажа для повышения какой-либо категории вождения. Теперь люди начнут сталкиваться с ситуацией, когда они будут вынуждены платить не свои штрафы, и начнется неразбериха, — предостерегает руководитель автошколы «Фаворит» Лариса Горбункова.

Темные стороны системы

За первые пять дней работы в Киеве видеофиксация выявила более 200 тысяч нарушений. Водителям полетели «письма счастья». Но к работе системы есть масса вопросов. Мы попытались разобраться в самых значительных.

Транспортное средство в угоне или потеряны номерные знаки

В таком случае необходимо написать заявление в полицию о краже или угоне. Следователь предоставит об этом справку, которую нужно передать в патрульную полицию. Для этого у автомобилиста есть 20 дней с момента получения копии постановления о штрафе за превышение скорости.

В таком случае необходимо написать заявление в полицию о краже или угоне. Следователь предоставит об этом справку, которую нужно передать в патрульную полицию. Для этого у автомобилиста есть 20 дней с момента получения копии постановления о штрафе за превышение скорости. Не дошло письмо со штрафом

В таких случаях штраф будет считаться отказным, но все-таки постановление вступит в силу. Правда, в МВД успокаивают, что найдут способ, как информировать водителей о «письмах счастья». Сейчас рассматриваются варианты оповещения по СМС или по электронной почте, если она указана при регистрации автомобиля. В МВД напоминают, что на сайте Главного сервисного центра ведомства (hsc.gov.ua) можно создать личный кабинет, куда будут вносить протоколы и нарушения.

В таких случаях штраф будет считаться отказным, но все-таки постановление вступит в силу. Правда, в МВД успокаивают, что найдут способ, как информировать водителей о «письмах счастья». Сейчас рассматриваются варианты оповещения по СМС или по электронной почте, если она указана при регистрации автомобиля. В МВД напоминают, что на сайте Главного сервисного центра ведомства (hsc.gov.ua) можно создать личный кабинет, куда будут вносить протоколы и нарушения. Зафиксировали «евробляху»

В таких случаях штраф придет тому, кто пересекал границу на этом транспортном средстве и ввез его на территорию страны. Если есть намерение потом передать эту машину в управление другому человеку, то, по закону, ее надо поставить на государственный учет.

В таких случаях штраф придет тому, кто пересекал границу на этом транспортном средстве и ввез его на территорию страны. Если есть намерение потом передать эту машину в управление другому человеку, то, по закону, ее надо поставить на государственный учет. Если авто зарегистрировано на временно оккупированных территориях

Сейчас решается вопрос о поиске штрафников через Министерство по вопросам временно оккупированных территорий — по адресу регистрации переселенца.

А как у них?

В странах Европы система видеофиксации нарушения скоростного режима авто уже давно налажена. Только там все автомобили при покупке сразу переоформляют, и штраф могут снять со счета владельца автоматически.

Если нарушение совершит не резидент страны, штраф он оплатит при сдаче прокатного автомобиля.

На выезде из страны могут взять оплату за нарушение скоростного режима у тех, кто покидает страну на своей машине.

Кроме того, в Европе используют муляжные камеры и водители не лихачат, потому что не знают, какие именно устройства не настоящие.

Фото: 24 канал, Минтранс, Народна правда