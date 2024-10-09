Одеських школярів почнуть годувати безкоштовно: кого це торкнеться

Відповідну постанову Кабінет міністрів України затвердив у п’ятницю, 4 жовтня.

Програма є частиною загального плану зі створення безпечного та комфортного середовища для навчання. Вона також доповнює реформу шкільного харчування, яку ініціювала Олена Зеленська, що передбачає модернізацію кухонь і поліпшення якості харчування у школах.

Субвенція, яку виділяє держава, може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. При цьому школа має працювати очно або змішано.

Раніше фінансування сніданків та обідів молодших школярів більшість громад брала на себе. Одеса оплачує харчування тільки школярам пільгових категорій: від перших – до одинадцятих класів.

Керівник Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич зазначила, що за умовами Постанови, субвенція покриває 70% витрат на харчування учнів 1-4 класів. Ще 30% мають виділити з бюджету міста Одеси. Для цього необхідне сесійне рішення – його підготують якнайшвидше.

Безоплатне харчування школярі отримають не одразу, згідно із Законом ще належить пройти процедуру закупівлі.

«Процедура – близько місяця. Тому прошу не дорікати директорам шкіл за те, що сьогодні харчування тільки для пільговиків», – зазначила Олена Буйневич.

Нагадаємо, Одеська область бере участь у проєкті з переоснащення шкільних їдалень і впровадження там нової системи харчування дітей («меню Клопотенка»). При цьому в школах модернізують харчоблоки, а кухарі пройдуть навчання.