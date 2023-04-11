Одесситы за свои деньги отремонтировали главную достопримечательность Ланжерон

На пляже Ланжерон в Одессе отреставрировали два знаменитых каменных шара. Сделали это волонтеры своими силами за средства, собранные горожанами.

Рассказал об этом на своей странице в Facebook известный одесский волонтер Дмитрий Милютин

За строительные материалы пришлось заплатить 55 тысяч гривен. А вот работа не стоила ничего — мастера сделали ее бесплатно, чтобы сделать доброе дело для любимого города.

Ранее Дмитрий Милютин получил необходимое разрешение на проведение ремонтных работ. Было это еще в феврале, но к работам приступили в марте, когда позволила погода.

Дмитрий Милютин отмечает, что реставрация двух шаров на Ланжероне — целиком заслуга неравнодушных одесситов. Как тех кто жертвовал деньги на стройматериалы, так и тех, кто нашел время для ремонтных работ.

Ранее Дмитрий Милютин по собственной инициативе установил пианино на одесском пляже Отрада у Желтой скалы.

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