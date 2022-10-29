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Погожий день на осеннем Ланжероне (фоторепортаж)

Погожий день на осеннем Ланжероне (фоторепортаж)

Как же все-таки летит время – не успели оглянуться – а уже 29 октября за окном. А вот погода нас нынче радует: дни стоят теплые, солнечные и погожие. Последние погожие деньки такой непростой осени 2022 года…

И, естественно, одесситы потянулись к морю. Ведь нельзя же, в самом деле, жить исключительно войной, не прекращающимися воздушными тревогами, негативными новостями. Порой так хочется хоть немного отвлечься и развлечься, например, выпить стаканчик бодрящего кофе, любуясь октябрьским Черным морем. И наш Ланжерон – самое подходящее для этого место.

Кого только здесь сегодня не было! И целые семьи с детьми, и компании друзей, решивших, видимо, наконец-таки собраться в выходной день, и любители спорта, и рыбаки, и… да всех и не перечислить!

Здесь же побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни». О том, как одесситы и гости нашего города проводят свой досуг в погожий осенний день, смотрите наш сегодняшний фоторепортаж:

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Еще больше фото одесского Ланжерона:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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