Погожий день на осеннем Ланжероне (фоторепортаж)

Как же все-таки летит время – не успели оглянуться – а уже 29 октября за окном. А вот погода нас нынче радует: дни стоят теплые, солнечные и погожие. Последние погожие деньки такой непростой осени 2022 года…
И, естественно, одесситы потянулись к морю. Ведь нельзя же, в самом деле, жить исключительно войной, не прекращающимися воздушными тревогами, негативными новостями. Порой так хочется хоть немного отвлечься и развлечься, например, выпить стаканчик бодрящего кофе, любуясь октябрьским Черным морем. И наш Ланжерон – самое подходящее для этого место.
Кого только здесь сегодня не было! И целые семьи с детьми, и компании друзей, решивших, видимо, наконец-таки собраться в выходной день, и любители спорта, и рыбаки, и… да всех и не перечислить!
Здесь же побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни». О том, как одесситы и гости нашего города проводят свой досуг в погожий осенний день, смотрите наш сегодняшний фоторепортаж:
Еще больше фото одесского Ланжерона:
- Ланжерон и парк Шевченко в военное воскресенье (фоторепортаж);
- Ветреный одесский Ланжерон: «обнаженный» волнорез и подготовка к крещенским купаниям (фоторепортаж);
- Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона (фото, видео).