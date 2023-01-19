Одесситы устроили крещенские купания в море, невзирая на шторм и риск нарваться на мину (видео)

Война войной, а Крещение по расписанию. Именно так можно охарактеризовать сегодняшний день в Одессе. Благо в этом году он выдался на редкость погожим и теплым – обошлось без «крещенских морозов».

Да-да, вы все поняли правильно: одесситы не изменили традиции и шли окунаться в море, несмотря на шторм и предупреждения о минной опасности.

Соответствующее видео, в частности, обнародовал Телеграм-канал «Новости Одесса».

«Море штормит, но одесситов это не смущает. Сегодня же крещение и срочно нужно окунуться в воду», – говорится в комментарии к видео.

В то же время некоторые (более сознательные?) горожане исполнили свой любимый крещенский ритуал в бассейнах на Ланжероне при дельфинарии «Немо», благо, что сегодня, как сообщили в администрации дельфинария, окунуться здесь можно бесплатно.

Как сообщалось ранее, в день Крещения, 19 января, в Одессе можно провести традиционное омовение в трех храмах. А вот в море купаться нельзя из-за большой вероятности нарваться на дрейфующую мину.

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Фото: od.vgorode.ua, видео: Суспiльне Одеса и Телеграм-канала Xydessa