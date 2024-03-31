Одеський пляж Ланжерон назвали одним із найкращих на планеті

Видання Beachatlas друкує путівники, які були представлені понад 100 разів у провідних глобальних медіа, включаючи mirror.co.uk, express.co.uk та ladepeche.fr.

На відміну від попередніх списків такого роду, цей рейтинг був складений 50 експертами в галузі туризму та впливовими особами, які, крім природної краси, також враховували такі аспекти, як природне розмаїття, користь для місцевої спільноти, різноманітність та інклюзивність та багато іншого.

«Ми об’єднали точність алгоритмів з інсайтами експертів з подорожей та впливових осіб, забезпечуючи вибір, заснований як на даних, так і на глибокому людському досвіді»,

– повідомили у Beachatlas.

В результаті голосування Ланжерон посів своє законне 27-е місце серед ТОП-100 найкращих у світі.

Автори рейтингу зазначають, що пляж Ланжерон в Одесі завжди був улюбленим для українців «за його красу, золоті піски та прозорі води Чорного моря». Але тепер (вочевидь, тут мається на увазі – після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну) він став ще особливішим: тепер це символ стійкості.

«Нещодавно в морі встановили захисні сітки для вилову раніше встановлених мін оборонного призначення, щоб українцям було безпечніше купатися, незважаючи на небезпеку. Кожне відвідування пляжу «Ланжерон» тепер символізує сміливість та рішучість суспільства повернути свій шматочок раю»,

– наголошують автори рейтингу.

Зазначимо, що до трійки лідерів зазначеного рейтингу увійшли пляжі Бора-Бора у Французькій Полінезії, Боулдерс у Південній Африці та Вайкікі на Гаваях.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що Одеські пляжі планують відкрити на літній сезон. Але попередньо їх мають перевірити відповідні служби, щоб перебування біля моря було безпечним для людей.

Наприкінці літа минулого року в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів. Але Ланжерона цього списку не було.