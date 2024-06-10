Одесский НПЗ принудительно заберут у сбежавшего в рф владельца

Кабинет Министров Украины согласовал принудительное изъятие в собственность государства Одесского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко.
Об этом сообщил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.
По словам Павла Великоречанина, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности российской федерации и его резидентов, касающийся корпоративных прав в размере 99,5 % акций этого завода и его долговых обязательств перед резидентами рф, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины».
В АРМА сообщили, что по поручению президента Украины Правительство в правительстве разработали дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».
Одесский нефтеперерабатывающий завод – один из пяти нефтеперерабатывающих заводов Украины, не выпускает нефтепродукты с 2014 года.
В 1999 году Одесский НПЗ выкупила российская компания «Лукойл», а в июне 2013 года россияне продали завод украинской корпорации «СЄПЕК» Сергея Курченко. После смены власти в 2014 году и бегства Курченко в россию завод собирались национализировать.
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По данным следствия, в Одессе Сергей Курченко создал преступную организацию, которая нанесла ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд грн. Он на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз вроде бы с целью переработки и реэкспорта. Однако на самом деле, нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов.