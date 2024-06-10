Одесский НПЗ принудительно заберут у сбежавшего в рф владельца

Об этом сообщил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

По словам Павла Великоречанина, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности российской федерации и его резидентов, касающийся корпоративных прав в размере 99,5 % акций этого завода и его долговых обязательств перед резидентами рф, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины».

В АРМА сообщили, что по поручению президента Украины Правительство в правительстве разработали дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».

Одесский нефтеперерабатывающий завод – один из пяти нефтеперерабатывающих заводов Украины, не выпускает нефтепродукты с 2014 года.

В 1999 году Одесский НПЗ выкупила российская компания «Лукойл», а в июне 2013 года россияне продали завод украинской корпорации «СЄПЕК» Сергея Курченко. После смены власти в 2014 году и бегства Курченко в россию завод собирались национализировать.

Читайте также: В Одесской области планируют возобновить работу двух заводов: детали

По данным следствия, в Одессе Сергей Курченко создал преступную организацию, которая нанесла ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд грн. Он на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз вроде бы с целью переработки и реэкспорта. Однако на самом деле, нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов.