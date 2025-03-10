Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В Нацагентстве по предупреждению коррупции выяснили, что в 2021 году семья приобрела квартиру в Одессе площадью 103,8 кв.м, а их сын — жилье в столице на 105,5 кв.м и автомобиль «Toyota RAV-4 Hybrid» 2018 года выпуска.

При этом право собственности на активы зарегистрировано на их 87-летнюю родственницу, что, по мнению следствия, является схемой для сокрытия реальных владельцев.

Отмечается, что ни супруги, ни сын, ни пожилая родственница не имели законных доходов, чтобы купить машину и квартиры. А узнав о проверке, семья срочно продала это имущество.

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Прокурор обратился в суд с исками о взыскании с должностных лиц в доход государства более 8,5 млн грн — стоимости активов и доходов от их продажи.

Напомним, бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова будут судить за отмывание 140 миллионов гривен.