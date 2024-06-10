Одеський НПЗ примусово заберуть у власника, який утік до рф

Кабінет Міністрів України погодив примусове вилучення у власність держави Одеського нафтопереробного заводу, який належав олігарху-втікачу Сергію Курченку.
Про це повідомив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
За словами Павла Великоречаніна, це рішення дає змогу примусово вилучити об’єкт права власності російської федерації та її резидентів, який стосується корпоративних прав у розмірі 99,5% акцій цього заводу та його боргових зобов’язань перед резидентами РФ, а також 100% статутного фонду ТОВ “Енергія і газ України”.
В АРМА повідомили, що за дорученням президента України Уряд в уряді розробив дорожню карту щодо подальшого розвитку та використання потужностей арештованого ПАТ “Одеський нафтопереробний завод”.
Одеський нафтопереробний завод – один із п’яти нафтопереробних заводів України, не випускає нафтопродукти з 2014 року.
У 1999 році Одеський НПЗ викупила російська компанія “Лукойл”, а в червні 2013 року росіяни продали завод українській корпорації “СЄПЕК” Сергія Курченка. Після зміни влади 2014 року і втечі Курченка до Росії завод збиралися націоналізувати.
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За даними слідства, в Одесі Сергій Курченко створив злочинну організацію, яка завдала збитків економіці України на суму понад 2,6 млрд грн. Він упродовж 2012-2014 років організував від підконтрольних офшорних компаній фіктивний транзит через територію України нафтопродуктів, а також їхнє ввезення начебто з метою переробки та реекспорту. Однак насправді, нафтопродукти реалізовувалися на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків.