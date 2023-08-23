На Одесский нефтеперерабатывающий завод могут назначить госуправляющего

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), обратилось в Кабинет министров Украины с предложением определить управляющего для Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

По данным агентства, такое решение было принято с учетом выявления рисков чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории предприятия.

Следовательно, управляющий должен определить Кабмин из государственных компаний, способных воплотить оптимальную стратегию развития завода.

В агентстве настаивают, что тщательно проанализировали всю имеющуюся информацию об активе и накануне обращения к правительству провели консультации с Одесской областной государственной (военной) администрацией, Фондом госимущества и профильными компаниями нефтеперерабатывающей отрасли.

Стратегическими активами должно управлять государство. Ведь только у государства есть ресурс для их сохранения. Одесский НПЗ в свое время был одним из самых мощных предприятий в отрасли, однако из-за постоянной смены собственников, многолетний простой и вражеские обстрелы во время войны превратился в довольно сложный объект управления и инвестиций. Поэтому в тесной координации с другими ведомствами прилагаем все возможные усилия для возрождения завода выгодным для государства способом,-

объяснила глава АРМА Елена Дума.

Отметим, что в декабре 2021 года Верховный суд Украины отказал обществу с ограниченной ответственностью «Энергия и газ Украина» в открытии апелляционного производства на решение Одесского апелляционного суда, который в свою очередь отказался рассматривать жалобу на решение Киевского суда Одессы относительно «Одесского нефтеперерабатывающего завода».

Тогда же суд обязал должностных лиц ГП «Одесский нефтеперерабатывающий завод» Фонда государственного имущества Украины передать арестованное имущество, принадлежащее ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина», а должностных лиц Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, принять вышеуказанное имущество в управление в соответствии с действующим законодательством Украины.

В июне 2018 года Одесский нефтеперерабатывающий завод перешел в государственную собственность.

В мае того же года Окружной админсуд Киева оставил в силе распоряжение Кабинета министров Украины от 13 сентября 2017 года о передаче имущественных комплексов ПАО «Одесский НПЗ» и ООО «Энергия и газ Украины» в управление Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, что НПЗ попал в список двух заводов в Одесской области, которые в 2024 году планируется возобновить работу — нефтеперерабатывающего и припортового.

Фото: Голос Украины