И сегодня мы заглянем ненадолго в одесскую квартиру, и немного – в будущее:

Одесская квартира. Жена ворчит на мужа:

– Жора! Шо ты поперся в туалет с книгой? Кому ты там хочешь казаться умным?

***

– У вас такой сильный кашель. Вы курите?

– Курю.

– Выпиваете?

– Бывает.

– Вам нужно немедленно бросить пить и курить!

– И что, я должен только кашлять?

***

– Циперович, а вы слышали, шо в будущем не будет денег?

– Да вы шо, и в будущем тоже?!

А еще вы можете узнать: