И сегодня мы заглянем ненадолго в одесскую квартиру, и немного – в будущее:
Одесская квартира. Жена ворчит на мужа:
– Жора! Шо ты поперся в туалет с книгой? Кому ты там хочешь казаться умным?
***
– У вас такой сильный кашель. Вы курите?
– Курю.
– Выпиваете?
– Бывает.
– Вам нужно немедленно бросить пить и курить!
– И что, я должен только кашлять?
***
– Циперович, а вы слышали, шо в будущем не будет денег?
– Да вы шо, и в будущем тоже?!
А еще вы можете узнать:
- Будет ли в Одессе метро?
- Кому позвонил Циперович в Нью-Йорке;
- Как доктор Рабинович американского юриста лечил.