Разговор приятелей в Одессе
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И сегодня мы заглянем ненадолго в одесскую квартиру, и немного – в будущее:

Одесская квартира. Жена ворчит на мужа:
– Жора! Шо ты поперся в туалет с книгой? Кому ты там хочешь казаться умным?

Анекдот про мужа и кота

***
– У вас такой сильный кашель. Вы курите?
– Курю.
– Выпиваете?
– Бывает.
– Вам нужно немедленно бросить пить и курить!
– И что, я должен только кашлять?

***
– Циперович, а вы слышали, шо в будущем не будет денег?
– Да вы шо, и в будущем тоже?!

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