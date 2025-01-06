Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Циля коротко и ясно с мужем поговорила

Анекдот дня: как Циля коротко и ясно с мужем поговорила

Привет, одесситы и не только! С началом вас новой недели и с еще не прошедшими праздниками! А чтобы день задался, начните его с минутки непревзойденного одесского юмора от «Одесской жизни».

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И сегодня мы узнаем, как коротко и ясно поговорить с мужем, что пишут в объявлениях на газетных киосках и что делал в лаборантской Леонид:

– Зямочка, дорогой, мы можем поговорить?
– Циля, только, таки, коротко и ясно!
– Пятьдесят тысяч…

***
Одесса… Объявление на газетном киоске:
«Ушла на обед. Буду, когда вернусь».

***
– Леонид, шо Вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?
– Ничего…
– Почему тогда на Вас кролик смотрит с таким уважением?!

***
Мадам Фишман, глядя на свадебный кортеж:
– Ну вот, ещё одну повезли посуду мыть…

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Иллюстрация Ирины Бабиченко

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Редакция ПРОФИЛЬ
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