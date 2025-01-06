Анекдот дня: как Циля коротко и ясно с мужем поговорила

И сегодня мы узнаем, как коротко и ясно поговорить с мужем, что пишут в объявлениях на газетных киосках и что делал в лаборантской Леонид:

– Зямочка, дорогой, мы можем поговорить?

– Циля, только, таки, коротко и ясно!

– Пятьдесят тысяч…

***

Одесса… Объявление на газетном киоске:

«Ушла на обед. Буду, когда вернусь».

***

– Леонид, шо Вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?

– Ничего…

– Почему тогда на Вас кролик смотрит с таким уважением?!

***

Мадам Фишман, глядя на свадебный кортеж:

– Ну вот, ещё одну повезли посуду мыть…

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Иллюстрация Ирины Бабиченко