Анекдот дня: как Циля коротко и ясно с мужем поговорила

Привет, одесситы и не только! С началом вас новой недели и с еще не прошедшими праздниками! А чтобы день задался, начните его с минутки непревзойденного одесского юмора от «Одесской жизни».
И сегодня мы узнаем, как коротко и ясно поговорить с мужем, что пишут в объявлениях на газетных киосках и что делал в лаборантской Леонид:
– Зямочка, дорогой, мы можем поговорить?
– Циля, только, таки, коротко и ясно!
– Пятьдесят тысяч…
***
Одесса… Объявление на газетном киоске:
«Ушла на обед. Буду, когда вернусь».
***
– Леонид, шо Вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?
– Ничего…
– Почему тогда на Вас кролик смотрит с таким уважением?!
***
Мадам Фишман, глядя на свадебный кортеж:
– Ну вот, ещё одну повезли посуду мыть…
Другие наши анекдоты:
- О чем мечтает любовник Софочки;
- Как Циля мужа бережет;
- Что пишут на столбах у одесской консерватории.
Иллюстрация Ирины Бабиченко