Февраль с Одессе
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Вечером прошлись сердцем города. Ничего себе! Кто-то поет на радость (кому как) прохожим, кто даже пытается танцевать…

Что за время года? Кажется, зима: вот и многие заведения все еще украшены зимними украшениями, как будто тот Новый год у нас вечный. Но где-то уже можно увидеть украшения и ко Дню влюбленных (не за горами!). Да и это еще не все: осенние украшения тоже встречаются.

Февраль в центре Одессы, цветы в горшках
Февраль в центре Одессы, кафе
Февраль в центре Одессы, елки
Февраль в центре Одессы, цветы
Февраль в центре Одессы, украшения

Вот только летней жары нет. А так все времена года встретятся вам по дороге, как в сказке.

О, эти одесские украшения! Здесь вам и конь в полный рост встретится, здесь – толстый красавец-кот, а рядом еще что-то новенькое, иногда даже не совсем понятное.

Февраль в центре Одессы, кот
Февраль в центре Одессы, на Дерибасовской
Февраль в центре Одессы, мороженое
Февраль в центре Одессы, фотозона
Февраль в центре Одессы, витрина кафе
Февраль в центре Одессы, кустарник

И все это – не только реклама. Ой не только! Это – попытка поднять вам настроение в наши трудные времена, сделать хотя бы что-то, чтобы вы улыбнулись, даже когда так тяжело на душе. Даже когда понимаешь: скоро уже три года длится эта проклятая полномасштабная война.

Даже когда февраль немного насмехается над нами…

Держимся!..

Февраль в центре Одессы, после дождя
Февраль в центре Одессы, 2025 г.
Февраль с Одессе
Февраль в центре Одессы, Пассаж
Февраль в центре Одессы, лужи

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