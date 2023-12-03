Одесский трамвай-длинномер «дебютировал» на маршруте №10 (фото)

Об этом пишет Телеграм-канал Odesa Mass Transit.

Ранее эти вагоны начали работать на новых для себя маршрутах №5 и №17. До этого они работали на 26-м и 7-м маршрутах, и вот теперь «длинномер» можно увидеть и на маршруте №10.

«Таким образом, сейчас на маршрутах задействованы одновременно три из четырех «Максов», а четвертый, скорее всего, резервный. Интересно видеть их в необычных локациях, а еще интереснее – куда отправят новые трамваи Татра-Юг К1Т306. Первый из которых как будто обещают поставить до конца года»,

– отмечается в сообщении.

Также интересно наблюдать за действиями КП «Одесгорэлектротранс», ведь сначала 10-й трамвайный маршрут сократили, а сейчас на него выпустили «длинномер».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что запуск трехсекционных вагонов «Одиссей МАХ» по спуску Маринеско пока откладывается – ведь несмотря на стабилизационные работы, которые провела компания-застройщик «Пространство», трамвайные рельсы здесь продолжают проседать.

Также сообщалось, что одесские трамваи №5 и №28 возвращаются на привычный маршрут.

Фото Odesa Mass Transit