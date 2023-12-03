Новости Одессы и Одесской области

Одесский трамвай-длинномер «дебютировал» на маршруте №10 (фото)

Одесский трамвай-длинномер «дебютировал» на маршруте №10 (фото)

В Одессе продолжается «дебют» трамваев-длинномеров «Одиссей МАХ» на новых маршрутах. Так, на днях такой трамвай начал курсировать на маршруте №10.

Об этом пишет Телеграм-канал Odesa Mass Transit.

Ранее эти вагоны начали работать на новых для себя маршрутах №5 и №17. До этого они работали на 26-м и 7-м маршрутах, и вот теперь «длинномер» можно увидеть и на маршруте №10.

Трамвай Одиссей Макс на маршруте №10

Одесский трамвай-длинномер

«Таким образом, сейчас на маршрутах задействованы одновременно три из четырех «Максов», а четвертый, скорее всего, резервный. Интересно видеть их в необычных локациях, а еще интереснее – куда отправят новые трамваи Татра-Юг К1Т306. Первый из которых как будто обещают поставить до конца года»,

– отмечается в сообщении.

Также интересно наблюдать за действиями КП «Одесгорэлектротранс», ведь сначала 10-й трамвайный маршрут сократили, а сейчас на него выпустили «длинномер».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что запуск трехсекционных вагонов «Одиссей МАХ» по спуску Маринеско пока откладывается – ведь несмотря на стабилизационные работы, которые провела компания-застройщик «Пространство», трамвайные рельсы здесь продолжают проседать.

Также сообщалось, что одесские трамваи №5 и №28 возвращаются на привычный маршрут.

Фото Odesa Mass Transit

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить