В Одессе сократили маршрут 10-го трамвая

С 1 ноября 2022 года трамвай №10 в Одессе будет курсировать от улицы Ицхака Рабина до Старосенной площади.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

Ранее трамвай связывал жилмассив Черемушки (ул. Ицхака Рабина ) и центральную часть Одессы (Тираспольская площадь).

Транспортники объснили, что решение о сокращении маршрута они приняли по результатам мониторинга пассажиропотока маршрута и логистики подвижного состава по улице Преображенской.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе запустили самый длинный в Европе пассажирский маршрут «Север-Юг». Он объединил между собой два крупнейших спальных микрорайона – Таирова и Котовского.