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Одеський трамвай-довгомір «дебютував» на маршруті №10 (фото)

Одеський трамвай-довгомір «дебютував» на маршруті №10 (фото)

В Одесі триває «дебют» трамваїв-довгомірів «Одіссей МАХ» на нових маршрутах. Так, днями такий трамвай почав курсувати маршрутом №10.

Про це пише Телеграм-канал Odesa Mass Transit.

Раніше ці вагони почали працювати на нових для себе маршрутах №5 та №17. До цього вони працювали на 26-му та 7-му маршрутах, і ось тепер «довгомір» можна побачити і на маршруті №10.

Трамвай Одіссей Макс на маршруті №10 data-lazy-srcset=

Одеський трамвай-довгомір

«Таким чином, зараз на маршрутах задіяно одночасно три з чотирьох «Максів», а четвертий, скоріше за все, є резервним. Цікаво бачити їх у незвичних локаціях, а ще цікавіше – куди відправлять нові трамваї Татра-Юг К1Т306. Перший з яких наче як обіцяють поставити до кінця року»,

– зазначається у повідомленні.

Також цікаво спостерігати за діями КП «Одесміськелектротранс», адже спочатку 10-й трамвайний маршрут скоротили, а зараз на нього випустили «довгомір».

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що запуск трисекційних вагонів «Одіссей МАХ» зі спуску Марінеско поки що відкладається – адже незважаючи на стабілізаційні роботи, які провела компанія-забудовник «Простір», трамвайні рейки тут продовжують просідати.

Також повідомлялося, що одеські трамваї №5 і №28 повертаються на звичний маршрут.

Фото Odesa Mass Transit

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