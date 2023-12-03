Одеський трамвай-довгомір «дебютував» на маршруті №10 (фото)

В Одесі триває «дебют» трамваїв-довгомірів «Одіссей МАХ» на нових маршрутах. Так, днями такий трамвай почав курсувати маршрутом №10.
Про це пише Телеграм-канал Odesa Mass Transit.
Раніше ці вагони почали працювати на нових для себе маршрутах №5 та №17. До цього вони працювали на 26-му та 7-му маршрутах, і ось тепер «довгомір» можна побачити і на маршруті №10.
«Таким чином, зараз на маршрутах задіяно одночасно три з чотирьох «Максів», а четвертий, скоріше за все, є резервним. Цікаво бачити їх у незвичних локаціях, а ще цікавіше – куди відправлять нові трамваї Татра-Юг К1Т306. Перший з яких наче як обіцяють поставити до кінця року»,
– зазначається у повідомленні.
Також цікаво спостерігати за діями КП «Одесміськелектротранс», адже спочатку 10-й трамвайний маршрут скоротили, а зараз на нього випустили «довгомір».
Раніше «Одеське життя» повідомляло, що запуск трисекційних вагонів «Одіссей МАХ» зі спуску Марінеско поки що відкладається – адже незважаючи на стабілізаційні роботи, які провела компанія-забудовник «Простір», трамвайні рейки тут продовжують просідати.
Також повідомлялося, що одеські трамваї №5 і №28 повертаються на звичний маршрут.
Фото Odesa Mass Transit