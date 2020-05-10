Одесскому ТЮЗу — 90 лет!

Сегодня у Одесского театра юного зрителя им. Ю.Олеши, у нашего ТЮЗа — юбилей: ему исполняется 90 лет.

Как рассказывают в пресс-службе театра, «90 лет назад в переулке Чайковского возле Оперного театра открылся театр для детей. Это было во дворе гостиницы «Северная», в помещении бывшего театра варьете. Спектакли ставились самые разные, режиссеры и актеры в театре работали неравнодушные, а другие в детском театре и не задерживаются».

Сегодня театр находится в историческом помещении, которое когда-то занимал наш Театр оперетты. И, как подчеркивают в ТЮЗе, «все меняется, кроме главного: театр по-прежнему юн душой и сердцем, рад нашим юным зрителям и их родителям! Мы открыты для всех, для всей семьи, спектакли для детей любого возраста — от 3 до 103 лет!».

Конечно, жаль, что карантин, и зрители не могут отметить юбилей театра в зале, вместе с артистами, со всеми, кто в нем трудится.

«Но мы обязательно отметим наш юбилей вместе с вами! И наш театральный кораблик снова будет плыть вместе с вами по бурным театральным волнам!», — уверены в ТЮЗе.

С юбилеем, одесский ТЮЗ! С почтенной датой, вечно юный театр!

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