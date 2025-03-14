Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Сообщается, что неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Пострадавший погиб на месте.

Убийство произошло на глазах очевидцев, соответствующее видео распространяется в соцсетях.

“Он спокойно шел сзади. На нем были военные штаны и военная зеленая кофта с длинным рукавом. Мужчина в которого выстрелил человек в военной форме, пробежал немного и упал… А тот кто стрелял подошел к нему и выстрелил ему в упор в голову второй раз. И спокойно пошел вперед …” — говорит один из очевидцев.

Сейчас на месте убийства работают следователи, криминалисты и оперативники. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Полиция разместила фотографии мужчины, которого подозревают в совершении умышленного убийства одесского общественного деятеля.

Всех кто владеет информацией о расположении просят обращаться по телефонам: (380) 732555126; (380) 949498364 или на спецлинию «102».

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в город выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским.

«Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки… Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму не соответствует действительности».