Январь по-одесски: Привоз в снежных переливах (фоторепортаж)

Рынок – он везде рынок. Но только не Привоз. Вот же, в самом деле, место любопытное. Если очень обобщить, то, пожалуй, так: если что-то «не очень», или «очень не очень», и даже если вам совершенно не надо ничего покупать, приходите сюда. В любую погоду – даже такую затянуто-заснеженную, как в эти январские дни.

Здесь всегда своя атмосфера. Здесь всегда можно отыскать арт-объект, который возникает и на злобу дня, и просто шоб вы таки улыбнулись.

Ну вот, к примеру, мастер по ключам (назвали его при мне именно так!) так украсил свою мастерскую на свежем воздухе, что дух захватывает. Даже установил советский старый телефонный аппарат, на котором значится: «Для жалоб». Все остальные атрибуты давно ушедшей эпохи – вывешены (именно вывешены) здесь же: старый чемодан, счеты, части мясорубки. В общем, мини-филиал какого-нибудь местного музея.

Снег идет? Да, идет снег, ну и что? Даже продавцы вывешенной одежды не огорчаются. Сметают щеточкой снежок с курток-спортивных костюмов, заодно свой товар активно рекламируют. И уже кажется, что даже манекены здесь таки имеют свое настроение и обмениваются мнениями.

Кто-то прикорнул в закутке. Закуток на Привозе всегда отыщется, ну разве что не продумали здесь места для «кофеек попить». Снег-не снег, а кушать хочется всегда, вот и ассортимент всегда самый-самый, пусть даже погода подводит. Оно ж когда холодно, это ж не по-одесски.

Здесь практически всегда все открыто, и здесь вас ждут. И здесь вам так предложат свой товар, что слюнки поткут сами собой, пусть даже, повторюсь, вы пришли «просто так».

Просто так на Привозе никогда не бывает. Вам не очень? Ну так хоть музыку послушайте, она здесь практически рядом с каждым продавцом включена. Зачем музыка? А чтоб была. Ну или, как отметила одна продавщица, «так теплее». Не видите логики? Тогда просто слушайте музыку.

А вот рыбные ряды Привоза заметно опустели. Как мы рассказывали, их скоро здесь не будет.

Но и это – не повод для переживаний. Сами посудите:

– А где рыба? – вопросила одесситка, которая явно не в курсе грядущих преобразований на Привозе.

– А вы грибочки у меня купите! Замечательные грибочки! Довольны останетесь, – тут же последовал ответ от торгующей сухими грибами женщины.

И что вы думаете? Одесситка тут же забыла о рыбе и стала прицениваться к грибам. Вы – на Привозе. Он у нас вне погоды – что в прямом смысле, что в переносном.

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