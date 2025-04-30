Алексей Ботвинов, известный пианист, основавший фестиваль классической музыки Odessa Classics выступит в Швейцарии на концерте “Мой Пушкин”. Музыкант исполнит произведения российских композиторов Чайковского и Рахманинова. Концерт будет совместным: вместе с Ботвиновым выступит российский писатель Михаил Шишкин, который прочтет свои эссе, посвященные Пушкину.

Об этом Алексей Ботвинов рассказал в своем интервью швейцарским журналистам.

На вопрос о том, как он относится к идее переноса памятника Пушкину с Приморского бульвара в музей, Ботвинов ответил, что тот является частью Всемирного культурного наследия и охраняется ЮНЕСКО, к тому же был сооружен на средства простых одесситов.

— Он сооружен в 1887-1889 годы на деньги одесситов и называется «Пушкину граждане Одессы». В 2023 году исторический центр Одессы — Приморский бульвар, памятники Пушкину и Дюку де Ришелье, Потёмкинскую лестницу — внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которым угрожает исчезновение, и это значит, что всё человечество обязано их защищать, — считает музыкант.

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Алексей Ботвинов уверен, что демократические общества должны сохранять моральное превосходство над агрессорами. Сопротивление Украины фундаментально связано с защитой не только территориальной целостности, но и демократических ценностей, европейской идентичности и правового государства, гарантирующего свободы своих граждан. Эти принципы переплетены с культурным наследием таких городов как Одесса.

Музыкант отмечает противоречие между авторитарными идеологиями и возвышенными идеалами, воплощенными в музыкальных произведениях Чайковского или литературном творчестве Пушкина. Кстати, и эссе Михаила Шишкина «Мой Пушкин», с которым он выступит совместно, о том же.

Он напомнил о тесной связи Пушкина с Одессой — тот жил более года в городе, написал много стихотворений, именно тут начал работу над романом в стихах “Евгений Онегин”, завершил поэму “Бахчисарайский фонтан”.

Творчество Пушкина, Чайковского, Рахманинова Ботвинов считает великим и таким, что противостоит тоталитаризму и гуманистическими ценностями.

Напомним, что Алексей Ботвинов вошел в число представителей культуры, искусства и образования, которые подписали письмо в ЮНЕСКО с просьбой защитить памятник Пушкину на Приморском бульваре и не дать демонтировать его.

Об отношении Пушкина к Украине и ценность поэта для нашей культуры вы можете узнать из нашего видео:

Справка “Одесской Жизни”

Алексей Ботвинов – украинский пианист, народный артист Украины и основатель фестиваля Odessa Classics. Он считается одним из лучших в мире исполнителей музыки Рахманинова и единственным пианистом, который более 300 раз исполнил на сцене «Гольдберг-вариации» Баха. Ботвинов гастролировал в 46 странах мира, выступая в ведущих концертных залах, таких как Берлинская филармония, Лондонский Вигмор-холл, Цюрихский Тонхалле. Он также известен своими новаторскими проектами, сочетающими классическую музыку с балетом и театром.

Фестиваль Odessa Classics – международный музыкальный фестиваль классической музыки, который проходил в Одессе с 2015 по 2021 год. Он быстро приобрел статус одного из ведущих европейских фестивалей, привлекая мировых звезд классической сцены. Из-за войны с 2022 года фестиваль временно переехал в Европу, проводя концерты в разных странах, включая Швейцарию, Эстонию, Грецию, Германию, Бельгию, Польшу и Литву. В 2024 году фестиваль отметил свое 10-летие, а в 2025 году концерты запланированы в Греции, Германии и Швейцарии.

Михаил Шишкин – российский писатель, который с 1995 года проживает в Швейцарии. Он известен своей критикой российской власти и политики Кремля. В 2013 году Шишкин отказался представлять Россию на международной книжной ярмарке в США по политическим причинам. Он также осуждал аннексию Крыма и высказывался против агрессии России против Украины. Об’явлен на своей родине иностранным агентом.

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