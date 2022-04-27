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Odessa Classics: где в этом году пройдет известный одесский фестиваль?

Odessa Classics: где в этом году пройдет известный одесский фестиваль?

Популярный одесский фестиваль классической музыки Odessa Classics, который в 2022 году должен был состояться в Одессе в восьмой раз со 2 по 15 июня, из-за войны временно переедет в Эстонию.

Как сообщают на своей странице в Facebook организаторы мероприятия, на праздничном открытии фестиваля в этом году в Одесском оперном театре должен был выступать Эстонский национальный симфонический оркестр. Но, к сожалению, из-за российского втржения в Украину мероприятие перенесли на неопределенный срок.

Тем не менее, чтобы не нарушать традиции, с 31 мая по 4 июня 2022 года у фестиваля Odessa Classics будет временное убежище в Эстонии, где он будет называться Odessa Classics Tallinn.

«Эстонские музыканты, ожидаемая большая аудитория и представители бизнеса проведут одно из крупнейших в Украине событий классической музыки в течение четырех дней в четырех разных местах Эстонии (Таллинне, Тарту и Лауласмаа). Мы с нетерпением ждем вас, чтобы вместе поддержать фестиваль в трудные времена»,

– отмечается в сообщении.

Odessa Classics Tallinn

Ранее сообщалось, что фестиваль Odessa Classics состоится этим летом со 2 по 15 июня.

Справка:

Odessa Classics – ежегодный международный музыкальный фестиваль, главная площадка презентации классической музыки в Украине. В 2022 году фестиваль должен был пройти в Одессе в восьмой раз.

Фото с Facebook-страницы Odessa Classics

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Редакция ПРОФИЛЬ

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