Одесский кинофест: когда он состоится в 2022 году?

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который в 2022 году состоится уже в 13-й раз, планируется провести в июле.

Об этом сообщается на сайте ОМКФ.

“Сразу после завершения Одесского международного кинофестиваля команда начинает планировать проведение следующего фестиваля. И сейчас мы рады объявить даты любимого события лета всех украинских киноманов. XIII Одесский международный кинофестиваль пройдет 23-30 июля следующего года в Одессе. Вскоре мы сообщим новости о том, каким будет фестиваль в 2022 и чем будет удивлять зрителей”,

– отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Чего ждать киноманам от ОМКФ-2022?

Как стало известно, традиционно зрителям Одесского кинофестиваля представят самые ожидаемые премьеры украинских и международных фильмов, а также мировые фестивальные хиты и арт-хиты, которые вскоре будут выходить в украинский прокат.

Кроме того, в рамках XIII ОМКФ состоится профессиональная секция Film Industry Office – платформа для профессиональной коммуникации, поддержки и развития украинских кинопроектов и киноиндустрии в целом.

Также состоится Летний Кинорынок для представителей кинокомпаний и кинотеатров и Летняя Киношкола, состоящая из серии мастер-классов и творческих встреч с мэтрами киноиндустрии.

Детали программы и старт приема заявок на участие фильмов в ОМКФ-2022 организаторы обещают объявить в начале следующего года.

“Одесская жизнь” об ОМКФ-2021: