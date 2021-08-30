В борьбе за Дюка. Каким было украинское кино на ОМКФ 2021

Конечно, есть в этом и “заслуга” всемирного кризиса, связанного с пандемией, но вместе с тем, тенденция роста качества нашего кинематографа неоспорима. Еще два года назад в украинских фильмах превалировала тема войны. Не забыли о ней и сейчас, но теперь взгляд режиссеров сфокусирован на другом. Скорее, создатели фильмов поднимают проблемы ее последствий на будущее. Именно поэтому все герои современного украинского кино – молоды!

Карантин не помеха.

Начнем с главного конкурса национальных фильмов. Программа была представлена шестью лентами, снятыми в 2020-21 годах. Из-за карантина многие продюсеры перенесли премьеры на целый год. Некоторые из них были смонтированы буквально за несколько недель до ОМКФ.

Фестиваль начался с показа остросюжетного фильма «Короли рэпа». Главный герой – 17-летний парень, и главный вопрос, который звучит в фильме – как ему построить свою жизнь. Все это происходит на фоне первой любви и попытках заработать, как рэпом, так и бандитизмом. Снято стильно, и с юмором. Рэп, в исполнении нескольких ведущих украинских рэп-банд, оказался довольно приятным на слух. Очень крепкое кино, и, важно, что о молодых и для молодой аудитории.

Копродукция – еще одна положительная тенденция последних лет, которая позволяет отечественным режиссерам реализовывать свои творческие задумки в более полном объеме. «Соперник» – совместное производство Украины и Германии. Немецкий режиссер Маркус Ленц снял фильм об украинском мальчике Романе. Вернее, о попытке дружбы с ним пожилого немецкого диабетика и вообще о взаимопонимании между народами и поколениями. Чудесная роль юного актера Елизара Назаренко. Фильм не зря был отмечен специальным призом жюри ОМКФ. И снова – фильм о молодом поколении. Обращен он, правда, скорее к родителям, но все равно – тема продолжается. Кстати, роль мамы главного героя играет актриса Одесского украинского театра имени Василько Марина Бруни (отметим, что имена одесских актеров в титрах – тоже стало приятной тенденцией)

«С завязанными глазами» – фильм львовского режиссера Тараса Дроня, получил приз кинокритиков «ФИПРЕССИ». И, снова, героиня – молодая девушка, которая мучается вопросом: «Как жить дальше?» В фильме впрямую затрагивается тема войны на Донбассе, героиня – фактически соломенная вдова, ее парень пропал без вести. Проблематика фильма («как жить после войны?») уже далеко не нова для нашего кино, но тут она показана на фоне жестких силовых единоборств. Интересная актерская работа Марины Кошкиной.

Фильм «Стоп Земля» Екатерины Горностай стал полным триумфатором конкурсной программы, собрав три главных приза: приз за лучшие актерские работы, приз жюри лучшему фильму и Гран При «Золотой Дюк». Эта работа – можно сказать, фестивальное детище. В 2017 году Екатерина выиграла питчинг ОМКФ и получила 60 000 грн., что дало ей возможность участвовать в других питчингах. В 2018 она победила в конкурсе Госкино. В результате – фильм не подвел возложенные на него надежды киноменеджеров. За два месяца до ОМКФ “Стоп-Земля” получил приз “Хрустальный медведь” на фестивале в Берлине. По образованию Екатерина – режиссер-документалист и это отразилось на ее художественном фильме, в котором рассказывается о жизни подростков. В ленте играют реальные ребята, которых отбирали в киевских школах. Обычно, такие молодежные фильмы, порождают целую плеяду будущих звезд кино. На пресс конференции артисты рассказали, что после съемок многие из них поступили в актерские школы, некоторые уже снимаются в рекламе. В общем, запомните эти имена и будем за ними следить: Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов…

Фильм “Национальный музей” снят мэтром украинской документалистики – Андреем Загданским. Он признался на пресс-конференции, что задумал это кино еще в студенческие годы, когда попал в запасники музея. А тут: нашлись деньги, и выставки в музее попали в точку – от икон украинского барокко до модерниста Богомазова. Снято все очень внятным киноязыком – великолепная работа. Премьера фильма и участие в ОМКФ планировалось на 2020 год. Однако из-за пандемии и карантина, было принято решение перенести премьеру. Не хотел режиссер демонстрировать фильм онлайн. И его можно понять. Именно на большом экране можно не только рассмотреть в деталях каждую трещинку на холстах, а и прочувствовать масштабность Национального музея им. Грушевского. В этой работе режиссер выступил еще и автором сценария, оператором и монтажером. Если бы в этом году на ОМКФ проводился конкурс документальных фильмов, то с большой вероятностью, он бы победил.

Возможно, самым необычным среди украинских лент на фестивале стало «Пространство» Дмитрия Томашпольского. Кроме того, это был и самый свежий фильм – монтаж картины был закончен за несколько дней до начала ОМКФ. По словам создателей, все снято онлайн, во время самоизоляции актеров, ими самими или их родственниками. Все герои и героини фильма – молоды. Они получали задания и исполняли актерские этюды на заданные темы, а родственники снимали их бытовыми камерами в телефонах. Кино о том, что во время пандемии люди стали готовыми на сумасшедшие вещи. Например, на то, что «зеленые гуманоиды» заберут их с собой на НЛО. Фильм необычный, актуальный и неожиданный.

Украинские гала премьеры: спорт, балет, кабаре и война.

В программу украинских гала премьер было отобрано пять фильмов. Еще один – “Ольга”, зрители увидели в программе “Фестиваль фестивалей”. “Ольга” получила награду от гильдии кинокритиков за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Сценаристы фильма – французы, а вот главная героиня – украинка. Действие фильма также разворачивается вокруг Украины и событий на Майдане. И опять перед 15-летней героиней стоит недетская проблема выбора – продолжить спортивную карьеру в обеспеченной западной стране или вернуться домой.

А вот у героинь документального фильма “Розы” такой проблемы не было. Девушки из фрик-кабаре “Dakh Daughters” ( “Дах Дотерз”) с первых дней Революции Достоинства вышли на улицы Киева, где проводили культурные акции. В то время их зритель был именно там. Но, фильм даже не об этом. Дело в том, что съемки велись на протяжении нескольких лет. И режиссер Ирина Стеценко показала, через характеры певиц, как менялась страна, менялись все мы. В фильме было много музыки, и после показа, на котором присутствовали несколько участниц “Dakh Daughters” зрители не отпускали их со сцены без импровизации.

Аналогичная ситуация случилась и после показа фильма-балета “Водуруду”. Только на этот раз, актеры – участники группы Apache Crew, танцевали. Фильм-балет – редкий “гость” на Одесском кинофестивале. Последний раз этот жанр был заявлен в программе в 2012 году. Тогда зрителям показали посвящение великой немецкой танцовщице Пине Бауш. Украинский режиссер и танцор Анатолий Сачивко посвятил фильм композитору Николаю Леонтовичу, автору всемирно известной обработки “Щедрика”. Смелое, яркое, временами медитативное кино должны оценить любители современного балета.

“Посторонний” – еще один, в линейке нестандартных украинских фильмов. Вообще, с фантастикой в отечественном кино у нас не очень – обычно, для реализации такого кино требуются не менее фантастические бюджеты. Но Дмитрий Томашпольский пошел по другому пути. Благодаря мастерскому владению профессией, он сумел передать нереальность происходящего совершенно бюджетными средствами. Результатом стало появление стильного, атмосферного фильма с актрисой Дарьей Трегубовой в главной роли.

Документальный фильм, который порадовал глаз фантастически отснятыми пейзажами и массовыми сценами “Этот дождь никогда не кончится”. Его герой – волонтер Красного креста, молодой украинец с сирийскими корнями Андрей Сулейман. Жизнь парня с самого детства неразрывно связана с войной. Она всегда рядом – в Сирии, откуда семья бежала; в Украине – где они оказались благодаря маме – украинке; в его повседневной волонтерской работе в зоне АТО и даже во время похорон отца… Фильм был создан в копродукции с Латвией, Катаром и Германией.

Ах, Одесса…

На протяжении всех лет существования, ОМКФ тесно работает с Одесской киностудией. Организовываются ретроспективы одесских режиссеров, киностудию задействуют как партнера в различных программах. В этом году было несколько поводов порадоваться за родной город. Так, в программу, посвященную 30-летию Независимости, где были представлены лучшие отечественный фильмы, был включен “Настройщик” Киры Муратовой (2004) – фильм, ставший классикой еще при жизни режиссера. Главные роли в нем сыграли Нина Русланова, Рената Литвинова, Наталия Бузько, Георгий Делиев…

Ну и настоящим подарком для всех, кто “болеет” за нашу Киностудию была работа 83-х летнего режиссера Виллена Новака “Почему я живой”, мировая премьера которой состоялась в рамках программы Гала-премьер. Примечательно, что и в этом фильме, помимо известных украинских актеров, также снялся и Георгий Делиев. Совпадение? Не думаем…

Юлия Сущенко, Алексей Овчинников

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что Режиссеру Одесской киностудии вручили орден

Фото ОМКФ и Юлии Сущенко