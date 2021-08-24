10 фильмов Одесского кинофестиваля-2021, которые надо увидеть в кинотеатрах

Любой кинофестиваль, это прежде всего не красная дорожка, а фильмы, которые демонстрируются в различных фестивальных программах. Несмотря на украинский фокус в конкурсных программах, на Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) по традиции демонстрировали фильмы-победители топовых кинофестивалей мира, а также подборку премьерных лент. Многие из этих фильмов уже совсем скоро появятся в украинском кинопрокате.

Мы сделали подборку из 10-ти фильмов, которые стоит посмотреть на большом экране.

Фильм: Спокуса Бенедетта / Benedetta

Когда девушка растет в средневековом женском монастыре, ее ждет масса искушений: искушение заняться любовью с подругой, искушение побогохульствовать, искушение прикинуться святой…

Красивые и эротичные молодые бельгийские актрисы Вирджини Эфира и Дафна Патакия. Отличные драматические роли Шарлотты Рэмплинг в роли аббатисы, и Ламбера Вильсона в роли папского нунция. Маэстро Верхувен вновь снял кино про 15-й век. Если вам нравился его фильм 1985 года «Кровь и плоть», понравится и «Бенедетта».

Причина: Красивый, эротичный, антиклерикальный фильм от режиссера-классика.

Фильм: Сторонній / Stranger

Украинский режиссер Дмитрий Томашпольский на ОМКФ представлял фильмы сразу в двух программах. В конкурсной программе фестиваля участвовал очень оригинальный фантастический фильм «Пространство», смонтированный буквально за несколько дней до фестиваля, а в программе «Украинские Гала-Премьеры» был показан этот фильм ужасов. Жанр вообще редкий для украинского кино, а тут создателям удалось сочетать с этим жанром огромное количество юмора, причем именно киноюмора. Любители кино должны получить несомненное удовольствие от просмотра, вспоминая фильмы Дарио Ардженто и Дэвида Линча. Визуальное решение тоже вас удивит.

Причина: Необычный украинский фильм ужасов в стиле «джалло» (итальянские ужастики 70-х)

Фильм: Поганий сусід / Next Door

Звезда немецкого кино Даниэль Брюль известен зрителям по ролям в фильмах «Гуд бай, Ленин», «Бесславные ублюдки», «Пятая власть», «Ультиматум Борна» и сериалу «Алиенист». «Плохой сосед» – режиссерский дебют, который очень понравился зрителям кинофестиваля. Представьте себе бабушку у берлинского подъезда… Но только это не бабушка, а дедушка. И вот – знаменитый актер вынужден вступить в противостояние с таким дедушкой – своим соседом. Получилось очень смешно и поучительно.

Причина: Смешная трагикомедия с отличными актерскими работами.

Фильм: Небеса / Heavens Above

Режиссер Срджан Драгоевич – очень типичный сербский режиссер, он даже несколько лет был депутатом сербского парламента. Первая треть фильма – комедия. Эдакая смесь «Дня сурка» и «Праздника святого Йоргена» действительно смешная. Потом все это превращается в рязановские «Небеса обетованные». И, в конце концов, балканский юмор превращается в балканский трагизм. Кстати, один из героев становится депутатом…

Причина: смешная, типично балканская трагикомедия.

Фильм: Королі репу / Kings of Rap

Неожиданно крепкое молодежное кино с приличными актерскими работами от молодого режиссера Мирослава Латика. Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля и, вероятно, получил бы приз за музыку, если бы такой вручался. Удивительно, но рэп в исполнении (за кадром) нескольких ведущих украинских рэп-коллективов не раздражает. Остросюжетный фильм с хорошими актерскими работами и молодежной направленностью. Неожиданная роль Ирмы Витовской – еще одно украшение фильма.

Причина: Острый сюжет, отличный рэп.

Фильм: Непомітне зникнення / French Exit

Есть такой филологический казус. По-английски «уйти по-английски» – «уйти по-французски». В фильме с таким названием чудесную роль сыграла 63-летняя Мишель Пфайфер. Обедневшая миллионерша с абсолютно не приспособленным к жизни великовозрастным сыном и любимым котом бежит от кредиторов в Париж, где у ее подруги есть пустая квартира. Получится ли у нее начать там новую жизнь?

Причина: Великолепная роль Мишель Пфайфер.

Фильм: Суперник /Rivale

Немецкий режиссер Маркус Ленц снял фильм о взаимоотношениях пожилого немца и 9-летнего мальчика из Украины, волей судьбы оказавшихся вдвоем в лесном домике. Получилось интересно только благодаря великолепной игре Елизара Назаренко. Будем надеяться, что этого мальчишку ждет счастливая судьба в кино. Актриса Мария Бруни, сыгравшая маму, с этого года играет в одесском театре имени Василько. Кстати, она же играла одну из ролей в фильме Дмитрия Томашпольского.

Причина: отличные актерские работы взрослых и детей, специальный приз жюри ОМКФ.

Фильм: Аннетт / Annette

Одна из главных причин посмотреть этот фильм – сценарий и музыка братьев Маэл, т.е. группы Sparks (американская группа, ставшая знаменитой в золотую эру рока, начале 70-х). Братья Маэлы уговорили Лео Каракса, который не снимал 8 лет, вернуться в режиссерское кресло и снять этот необычный мюзикл.

Марион Котийяр – прекрасна, и роль прямо для нее. Адам Драйвер – не устает радовать. Похоже, человек с внешностью и повадками сербского баскетболиста может сыграть что угодно. Но самая поразительная – роль Аннетт, дочери героев. Фильм весь театрально-условный, и дочь играет человекоподобная кукла. Но в финале она превращается в живую девочку лет четырех-пяти, и вот тут – настоящие чудо. Она так играет! И поет при этом! Просто невиданно. Каннский приз за режиссуру можно было давать за один этот эпизод.

Причина: Мюзикл, снятый великолепным режиссером со звездным составом.

Фильм: Титан / Titane

Всего второй фильм французского режиссера Джулии Дюкорно, и снова скандальные разговоры вокруг. На первом фестивальном показе примерно четверть зала вышли через 10 минут – но оставшиеся смотрели до конца и устроили овацию. Фильм – абсолютная аллегория, и если разобраться в ней, откинув весь жестокость и треш, то мораль его довольно традиционна. Порождение дьявола машинного мира встречает бога-отца. Он в исполнении Венсана Линдона оказывается полковником пожарной команды и окружен святыми – своими пожарными. Он любит, прощает и спасает заблудшую овцу. Он и есть – Титан.

Причина: Сверхсовременная притча о борьбе добра со злом, победившая на Каннском фестивале этого года.

Фильм: «Стоп Земля»

Фильм, в которым играют реальные подростки из киевских школ. Фильм, который исследует вечную тему превращения подростка во взрослого человека. Фильм, снятый с нежностью и любовью.

Режиссер Екатерина Горностай сама еще очень молода, и ей удалось очень убедительно воссоздать подростковый мир. Если у вас есть в семье подростки – посоветуйте им сходить на это кино – им понравится.

Причина: Полный триумфатор ОМКФ 2021, получивший приз «За лучшие актерские работы», приз жюри и Гран При «Золотой Дюк».

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Алексей Овчинников

Фото: пресс служба ОМКФ