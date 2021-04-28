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«Минималочка в бюджет»: сколько платит за аренду одесский Лунапарк? (документы)

«Минималочка в бюджет»: сколько платит за аренду одесский Лунапарк? (документы)

Лунапарк, расположенный в одесском парке Шевченко, сильно недоплачивает в городской бюджет за аренду огромной площади в зеленой зоне города.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета, руководитель общественного движения «Одесса под контролем» Алексей Асауленко на недавнем заседании комиссии по вопросам планирования бюджета и финансов.

Текст своего выступления под названием «Лунопарк в парке Шевченко или минималочка в бюджет» депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно данным, полученным в ответ на депутатский запрос Асауленко, за 2019 и 2020 годы возмещение Лунапарком налога на землю составило всего 15 тыс. грн в 2020-м и 5 тыс. грн в 2019 году. На сегодняшний день этот объект платит в бюджет города 31 тыс. грн. в месяц за аренду твердого покрытия.

«А вот договоров с управлением торговли просто нет, а точнее есть, но не у Лунапарка, а лишь у части предпринимателей, не имеющих отношения к нему, и всего лишь на 10 тыс. грн в год! 10 тыс. грн в год и это со всего Парка Шевченко (но они есть) и это тоже грустно и смешно… Но больше грустно», – отмечает депутат.

Таким образом, всего по факту Лунапарк платит 31 тыс. грн в месяц за 3156 квадратных метров «аренды асфальта», то есть 10 грн за 1 квадратный метр.

«Всем понятно, что арендовать асфальтное покрытие гораздо выгодней, чем заключать договор с управлением торговли. И еще, не забывайте, что минимальная ставка за размещение элементов торговли составляет 105 грн за 1 квадратный метр. И это мы не говорим про аукцион, в котором наверняка захотели бы поучаствовать и другие предприниматели, и стоимость квадратного метра могла еще возрасти!.. То есть должны платить 4 млн грн (минимум) за год! А платят только за аренду твердого покрытия 390 тыс. грн! Как говорится, почувствуете разницу!» – сообщает Асауленко.

Свои слова депутат подтверждает соответствующими документами от Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей и Департамента коммунальной собственности мэрии Одессы.

Лунапарк1

Лунапарк2

Лунапарк3

Кроме того, Асауленко обращает внимание на тот факт, что площадь, на которой находился Лунопарк, еще три назад составляла 5 тыс. квадратных метров (и это без катка, который, судя по рекламе, занял еще дополнительно 1,7 тыс. «квадратов») но потом, каким-то образом не увеличилась, а, напротив, уменьшилась почти на треть и составила не 6,7 тыс. квадратных метров, как должно было быть, а 3,2 тыс. квадратных метров на сегодняшний день.

Лунапарк, реклама

«Как говорится, есть о чем задуматься, ведь мы рассматриваем в ближайшее время очередной кредит, а те деньги, которые наш город должен получать по праву, просто проходят мимо», – резюмирует депутат.

Он также выразил надежду, что новый руководитель управления торговли Алексей Козлов, не оставит без внимания эту ситуацию и примет все необходимые меры, «чтобы в этом году бюджет города пополнится за счет пересмотра условий размещения подобных объектов, которые долгое время не платят в бюджет города или платят, но далеко не в полном объеме».

Напомним, сегодня, 28 апреля, городской совет Одессы дал согласие на то, чтоб мэрия взяла в государственных банках местные займы на общую сумму 1,2 млрд грн.

Фото: lunapark.odessa.ua, видео и фото документов – Facebook-страница Алексея Асауленко

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