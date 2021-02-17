Старый одесский парк хранит память о давней выставке (фото)

110 лет тому назад, в 1910-1911 годах в тогдашнем Александровском парке (сегодня – парк им. Шевченко) Одессы проходила грандиозная Всероссийская фабрично-заводская, художественно-промышленная и сельскохозяйственная выставка. Ее «следы» можно увидеть и сегодня.

Павильоны давней выставки

Выставка и в самом деле была грандиозной. Специально для нее в парке были выстроены павильоны. Их было много – больших и малых.

Что было потом? Как рассказывают исследователи одесской истории Е. Краснова и А. Дроздовский, «после окончания выставки осенью 1911 года все павильоны были демонтированы и отданы владельцам. Некоторые использовали их и в дальнейшем. Так, например, выставочный кинотеатр «Гигант» был перенесен на Молдаванку, где использовался как кинотеатр, а воздухоплавательный павильон стал ангаром на одесском авиационном заводе».

Но кое-что осталось. Сегодня, прогуливаясь по парку Шевченко, мы можем увидеть три «домика», которые служили павильонами той исторической выставки. И все они находятся на центральной аллее парка.

Трамвайная станция и электроподстанция

Как рассказывает краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов, запуск первого электрического трамвая в Одессе, ясное дело, входил в программу выставки. Первый маршрут электрического одесского трамвая даже назывался соответственно событию – «Выставочный». Его маршрут: Ланжерон – Главная аллея Александровского парка – Сабанский переулок – улица Канатная – улица Греческая – Греческая площадь. Здание станции создали архитекторы Адольф Минкус и Лазарь Белкин.

Первую станцию трамвая, один из главных павильонов выставки, точнее – ту самую бельгийскую остановку, мы сегодня и видим на главной аллее. Долгое время здесь находилось управление парком. Сейчас здесь кофейня, она же – «Одесская булочная».

Ну а напротив – еще один крохотный павильончик. Это электрическая подстанция, ровесница здания трамвайной станции. И здесь сегодня тоже располагается кафешка.

Домик с резным крыльцом

А вот третье здание – это домик с деревянным резным крыльцом. Настоящий красавец, дошедший до нас из прошлого: восьмигранная форма, верх – в форме шатра, деревянная резьба.

Как указывают многие краеведческие издания, во время проведения той давней выставки здесь был павильон кондитерской фирмы Печеского. Но вот что удивительно: в статье о Карантином кладбище Одессы на территории сегодняшнего парка Шевченко в Википедии этот же домик уже приобретает совершенно иные «черты» и «возраст». Там он указывается как «здание бывшей часовни Карантинного кладбища»…

На этом старом павильоне все еще значится, что здесь находится ветклиника. Но он пустует. И потихоньку разрушается. Издали им еще можно полюбоваться, но подойдя ближе, сразу видишь следы разрушений этой загадочной исторической красоты.

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