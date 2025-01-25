Проект решения о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Филимонова будет рассмотрен на ближайшей сессии Одесского горсовета, которая запланирована на 5 февраля 2025 года.

Об этом сказано в тексте предварительной повестки дня сессии горсовета,

Как стало известно, причиной такого решения стало личное заявление, которое Олег Филимонов подал ранее. Ранее шоумен уже сообщал о своем нежелании участвовать в предстоящих выборах.

Кто займет место Филимонова, пока неизвестно, поскольку проекта о введении в состав горсовета нового депутата пока нет.

Кто такой Олег Филимонов

Олег Филимонов уроженец Николаева. Он вырос в семье историка и филолога. После окончания Одесского университета имени Мечникова он защитил диссертацию и получил степень доктора философии в области языкознания. Около 20 лет Филимонов преподавал в этом же университете и заведовал кафедрой романо-германской филологии, однако затем решил уйти из вуза.

Одесситам Филимонов знаком, в первую очередь, как актер, комик и участник известного «Джентльмен-шоу», «выросшего» из команды КВН «Одесские джентльмены».

В 2020 году Олег Филимонов избирался в горсовет от президентской партии «Слуга народа». Он шел под первым номером и именно его «слуги» выдвинули кандидатом в мэры Одессы. По результатам голосования он занял четвертое место после Геннадия Труханова, Николая Скорика и Петра Обухова.

24 ноября 2020 года Филимонов как самый старший депутат зачитал текст присяги новых депутатов Одесского горсовета.

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