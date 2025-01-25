Проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата Олега Філімонова буде розглянуто на найближчій сесії Одеської міськради, яка запланована на 5 лютого 2025 року.

Про це сказано в тексті попереднього порядку денного сесії міськради,

Як стало відомо, причиною такого рішення стала особиста заява, яку Олег Філімонов подав раніше. Раніше шоумен уже повідомляв про своє небажання брати участь у майбутніх виборах.

Хто займе місце Філімонова, наразі невідомо, оскільки проекту про введення до складу міськради нового депутата немає.

Хто такий Олег Філімонов

Олег Філімонов уродженець Миколаєва. Він виріс у сім’ї історика та філолога. Після закінчення Одеського університету імені Мечникова він захистив дисертацію та отримав ступінь доктора філософії у галузі мовознавства. Близько 20 років Філімонов викладав у цьому ж університеті та завідував кафедрою романо-німецької філології, проте потім вирішив піти з вузу.

Одеситам Філімонов знайомий, насамперед, як актор, комік і учасник відомого «Джентльмен-шоу», що «виросло» із команди КВК «Одеські джентльмени».

У 2020 році Олег Філімонов обирався до міськради від президентської партії «Слуга народу». Він йшов під першим номером і саме його «слуги» висунули кандидатом у мери Одеси. За результатами голосування він посів четверте місце після Геннадія Труханова, Миколи Скорика та Петра Обухова.

24 листопада 2020 року Філімонов як найстарший депутат зачитав текст присяги нових депутатів Одеської міськради.

Читайте також: