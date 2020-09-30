Новости Одессы и Одесской области

Пул Филимоновых, Дарт Вейдер, Зеленский и Саакашвили: кто баллотируется в мэры Одессы (полный список)

Пул Филимоновых, Дарт Вейдер, Зеленский и Саакашвили: кто баллотируется в мэры Одессы (полный список)

Появился полный список кандидатов в мэры Одессы. Из них одесситы будут выбирать городского голову 25 октября. В нем есть как кандидаты, готовые всерьез побороться за победу на выборах, так и кандидаты, которые, похоже являются техническими и зарегистрированы лишь для того, чтоб сбить избирателя с толку. Иначе как объяснить присутствие в списках нескольких Филимоновых, Зеленского от “Цыганской партии” и т.д. Все постановления городского избиркома о регистрации кандидатов опубликованы на сайте мэрии Одессы. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Итак список кандидатов, в алфавитном порядке. Их более 30-ти:

  • Альберт Байжанов, 62 года, пенсионер, кандидат от партии “За права человека”
  • Максим Болдин 45 лет, гендиректор юрфирмы “Интраст”, кандидат от партии “Победа Пальчевского”
  • Сергей Варламов, 26 лет, безработный, кандидат от “Национального корпуса”.
  • Дарт Вейдер, 38 лет, оператор помощи “Мото Хелс”, кандидат от “Блока Дарта Вейдера”
  • Дмитрий Голубов 36 лет, и. о. ректора Международного университета, кандидат от “Блока Дмитрия Голубова”
  • Эдуард Гурвиц, 72 года, не работает, кандидат от “Блока Эдуарда Гурвица”, экс-мэр Одессы.
  • Наталья Делиева, 52 года,  частная предпринимательница, кандидат от партии “Голос” была продюсером, директором театра “Маски” и “Дома клоунов”, супруга Льва Делиева, брата известного одесского комика Георгия Делиева.
  • Станислав Домбровский, 41 год, редактор “гонзо ТВ”, самовыдвиженец
  • Александр Зеленский, 39 лет, физрук, кандидат от партии “Молодежь к власти”, работает учителем в поселке Белокуракино в Луганской области.
  • Василий Зеленский, 66 лет, замдиректора ООО “Слуга народа”, кандидат от “Цыганской партии Украины”, также из Белокуракино Луганской области.
  • Морис Ибрагим, 58 лет, безработный, самовыдвиженец.
  • Сергей Калинчук, 47 лет, хирург, кандидат от партии “За майбутнє”.
  • Сергей Кивалов, 66 лет, президент Международного гуманитарного университета, кандидат от Украинской морской партии
  • Михаил Кузаконь, 51 год, глава “Одесской политической платформы”, самовыдвиженец
  • Олег Михайлик, 45 лет, руководитель ООО “Протексис”, самовыдвиженец
  • Петр Обухов, 36 лет, директор службы такси “Бонд”, кандидат от “Европейской солидарности”
  • Юрий Печерский, 49 лет, представитель Торгово-промышленной палаты в Швейцарии, самовыдвиженец
  • Михеил Саакашвили 30 лет, безработный, кандидат от “Блока Михеила Саакашвили”. Это не экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии, просто однофамилец. Ранее его звали Олег Сушко, но он сменил имя и фамилию.
  • Николай Скорик 47 лет, народный депутат, кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, экс-губернатор Одесской области.
  • Виктория Стоянова, 55 лет, предпринимательница, самовыдвиженка
  • Марья Трунина, 23 года, безработная, самовыдвиженка
  • Геннадий Труханов, 55 лет, действующий мэр Одессы, кандидат от партии “Доверяй делам”
  • Вадим Филимонов, 26 лет, замдиректора некоего ООО “Слуга народа”, кандидат от партии “Наша земля”. Кроме того, что кандидат – однофамилец Олега Филимонова и работает в фирме, название которой совпадает с названием партии “Слуга народа”, о нем ничего не известно.
  • Есть также целых три Олега Филимонова, которые работают там де, где и Вадим Филимонов – в ООО “Слуга народа”. Этим людям
  •  27, 49 и 47 лет. Один из них живет в Одессе, двое других иногородние и официально проживают в Смеле Черкасской области и Белой Церкви Киевской области.
  • Олег Филимонов, 68 лет, предприниматель, комик и участник “Джентльмен-шоу”, кандидат от партии “Слуга народа”
  • Для Олега Филимонова нынешняя избирательная кампания – первая в жизни. До этого в политике он замечен не был. Одесситам Филимонов знаком, в первую очередь, как актер, “. Тем не менее, он – вполне успешный бизнесмен.
  • Евгений Червоненко, соратник Виктора Ющенко, бывший министр транспорта и бывший губернатор Запорожской области. 60 лет, не работает, кандидат от партии “Наш край”
  • Игорь Щербина. Самый молодой кандидат. 21 год, безработный, самовыдвиженец.

Ранее городской избирком отказал в регистрации списков кандидатов в горсовет Одессы от двух партий.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить