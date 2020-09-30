Пул Филимоновых, Дарт Вейдер, Зеленский и Саакашвили: кто баллотируется в мэры Одессы (полный список)

Появился полный список кандидатов в мэры Одессы. Из них одесситы будут выбирать городского голову 25 октября. В нем есть как кандидаты, готовые всерьез побороться за победу на выборах, так и кандидаты, которые, похоже являются техническими и зарегистрированы лишь для того, чтоб сбить избирателя с толку. Иначе как объяснить присутствие в списках нескольких Филимоновых, Зеленского от “Цыганской партии” и т.д. Все постановления городского избиркома о регистрации кандидатов опубликованы на сайте мэрии Одессы.
Итак список кандидатов, в алфавитном порядке. Их более 30-ти:
- Альберт Байжанов, 62 года, пенсионер, кандидат от партии “За права человека”
- Максим Болдин 45 лет, гендиректор юрфирмы “Интраст”, кандидат от партии “Победа Пальчевского”
- Сергей Варламов, 26 лет, безработный, кандидат от “Национального корпуса”.
- Дарт Вейдер, 38 лет, оператор помощи “Мото Хелс”, кандидат от “Блока Дарта Вейдера”
- Дмитрий Голубов 36 лет, и. о. ректора Международного университета, кандидат от “Блока Дмитрия Голубова”
- Эдуард Гурвиц, 72 года, не работает, кандидат от “Блока Эдуарда Гурвица”, экс-мэр Одессы.
- Наталья Делиева, 52 года, частная предпринимательница, кандидат от партии “Голос” была продюсером, директором театра “Маски” и “Дома клоунов”, супруга Льва Делиева, брата известного одесского комика Георгия Делиева.
- Станислав Домбровский, 41 год, редактор “гонзо ТВ”, самовыдвиженец
- Александр Зеленский, 39 лет, физрук, кандидат от партии “Молодежь к власти”, работает учителем в поселке Белокуракино в Луганской области.
- Василий Зеленский, 66 лет, замдиректора ООО “Слуга народа”, кандидат от “Цыганской партии Украины”, также из Белокуракино Луганской области.
- Морис Ибрагим, 58 лет, безработный, самовыдвиженец.
- Сергей Калинчук, 47 лет, хирург, кандидат от партии “За майбутнє”.
- Сергей Кивалов, 66 лет, президент Международного гуманитарного университета, кандидат от Украинской морской партии
- Михаил Кузаконь, 51 год, глава “Одесской политической платформы”, самовыдвиженец
- Олег Михайлик, 45 лет, руководитель ООО “Протексис”, самовыдвиженец
- Петр Обухов, 36 лет, директор службы такси “Бонд”, кандидат от “Европейской солидарности”
- Юрий Печерский, 49 лет, представитель Торгово-промышленной палаты в Швейцарии, самовыдвиженец
- Михеил Саакашвили 30 лет, безработный, кандидат от “Блока Михеила Саакашвили”. Это не экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии, просто однофамилец. Ранее его звали Олег Сушко, но он сменил имя и фамилию.
- Николай Скорик 47 лет, народный депутат, кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, экс-губернатор Одесской области.
- Виктория Стоянова, 55 лет, предпринимательница, самовыдвиженка
- Марья Трунина, 23 года, безработная, самовыдвиженка
- Геннадий Труханов, 55 лет, действующий мэр Одессы, кандидат от партии “Доверяй делам”
- Вадим Филимонов, 26 лет, замдиректора некоего ООО “Слуга народа”, кандидат от партии “Наша земля”. Кроме того, что кандидат – однофамилец Олега Филимонова и работает в фирме, название которой совпадает с названием партии “Слуга народа”, о нем ничего не известно.
- Есть также целых три Олега Филимонова, которые работают там де, где и Вадим Филимонов – в ООО “Слуга народа”. Этим людям
- 27, 49 и 47 лет. Один из них живет в Одессе, двое других иногородние и официально проживают в Смеле Черкасской области и Белой Церкви Киевской области.
- Олег Филимонов, 68 лет, предприниматель, комик и участник “Джентльмен-шоу”, кандидат от партии “Слуга народа”
- Для Олега Филимонова нынешняя избирательная кампания – первая в жизни. До этого в политике он замечен не был. Одесситам Филимонов знаком, в первую очередь, как актер, “. Тем не менее, он – вполне успешный бизнесмен.
- Евгений Червоненко, соратник Виктора Ющенко, бывший министр транспорта и бывший губернатор Запорожской области. 60 лет, не работает, кандидат от партии “Наш край”
- Игорь Щербина. Самый молодой кандидат. 21 год, безработный, самовыдвиженец.
Ранее городской избирком отказал в регистрации списков кандидатов в горсовет Одессы от двух партий.