Эпатажная депутатка с сомнительной репутацией будет искать гранты для одесской мэрии

Соответствующее распоряжение мэр Одессы Геннадий Труханов подписал еще 21 августа, но опубликовали его лишь сегодня, 28 августа.

Отметим, что Тамила Афанасьева неоднократно фигурировала в разного рода скандалах. Так, в 2013-2014 годах она активно поддерживала режим беглого экс-президента Виктора Януковича и выступала против Революции Достоинства.

«Чьи звездно-полосатые рога торчат за всем этим шабашом?» – вопрошала она тогда в своих публикациях.

Также Тамила Афанасьева много лет скорбела по жертвам событий 2 мая (из пророссийского лагеря) и даже собирала деньги на памятник им, который, впрочем, так и не установила.

Еще по теме: Тамила Афанасьева пиарится на чужом горе?

Помимо этого, экс-председатель общественного совета при ОГА известна своей тягой к странным и эпатажным нарядам. Однажды она даже явилась на сессию облсовета в камуфляжном сарафане. Было у нее и платье цветов георгиевской ленточки. А после того как уже во время полномасштабной войны она похвасталась наградными часами от главы облсовета, руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова заявила, что некоторые люди до сих пор не понимают, где живут и назвала их «неизлечимыми».

Интересно, что Афанасьева заняла место одной из самых близких когда-то соратниц Труханова – депутата горсовета от партии мэра «Доверяй делам» Людмилы Вараввы. Сейчас Варавва все больше времени проводит в Майами, где живут ее близкие, и по этой причине пропустили уже не одну сессию. Сразу после ее увольнения из «Грантового офиса «Одесса 5Т» учреждение возглавила заместительница Наталья Буякла.

Не исключено, что таким образом Труханов усиливает свои позиции в облсовете. Очевидно, что в сферу его влияния, кроме «доверяйцев», попадает теперь и ОПЗЖшница Афанасьева. Немногим ранее мэр помог в трудоустройстве ее однопартийцу – Андрею Аносову, который был главврачем и заместителем руководителя Беляевской станции скорой помощи, однако после того, как губернатором стал Олег Кипер, лишился должности. Теперь ОПЗШник трудится в 11-й горбольнице. Вероятно, в этом случае влияние на депутата будет меньшим, чем в случай с Афанасьевой, но оно есть.

Таким образом, у мэра в облсовете уже 13 своих людей (11 «доверяцев» и два ОПЗЖшника). При этом «слуг» – 16. У «Евросолидарности» и «За майбутнє» – по 10 депутатов, «Батьківшини» – 7, ОПЗЖ – 16 (в реальности 14 – за вычетом двух, примкнувших к «Доверяй делам»).

Ранее в Одессе сменили руководителя городской службы по делам детей.

Источник: Думская