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Одесса утвердила бюджет на 2025 год: главные цифры и планы

Одесса утвердила бюджет на 2025 год: главные цифры и планы

Одесский городской совет 4 декабря утвердил бюджет территориальной громады на 2025 год. Его общий объем составил 12 124,4 млн грн, а расходы — 11 999,3 млн грн. Основными приоритетами определены инфраструктура, образование и социальная защита. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Бюджет 2025 года предусматривает увеличение расходов на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. В частности, 1 675,8 млн грн будет направлено в резервный фонд. Значительное внимание уделяется восстановлению инфраструктуры: 92 млн грн выделено на ремонт жилых домов, поврежденных в результате российских обстрелов.

Энергетика также остается одним из ключевых направлений. Одесский городской совет продолжает финансировать стабильность энергосистемы города, в частности, за счет монтажа когенерационных машин, солнечных станций и генераторов, предоставленных международными партнерами.

На образование выделено около 3,5 млн грн для оплаты труда специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Это обеспечивает бесплатное предоставление услуг семьям с детьми с инвалидностью, а также стабильность выплат для педагогов.

Социальная защита включает поддержку ветеранов, развитие медицины и цифровой инфраструктуры. Кроме того, планируются расходы на проекты, связанные с европейской интеграцией.

Отдельно городской совет принял изменения в Городскую целевую программу развития образования, которые предусматривают дополнительное финансирование образовательных проектов.

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