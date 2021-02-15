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Грохнувший одесский дом на Деволановском спуске: что осталось после обвала? (фото)

Грохнувший одесский дом на Деволановском спуске: что осталось после обвала? (фото)

На сегодняшний день ситуация с грохнувшим 3 февраля зданием на Деволановском спуске такова: завалы убраны, оставшаяся часть здания выглядит не только удручающе (в нашей Канаве почти все выглядит именно так), но и пугающе.

Особенно впечатляет та самая обновленная красавица-лестница, которая серьезно пострадала после «домогроха». Эта появившаяся в 2017 году красотка (причем, не одна) резко контрастировала со всем остальным обликом Канавы. Сегодня по ней уже можно пройти: оградительные ленты убраны, но я настоятельно рекомендую этого не делать. В месте, где она пострадала, торчат штыри, можно «нарваться».

Пострадали два новых фонаря на «львиных» лапах: от одного осталась только подпорка, второй разбит.

Но самое «впечатляющее» – это то, что осталось от обрушившегося здания. Оно выглядит так, словно готово грохнуть снова. Особенно длинная «плита», которая на втором этаже сейчас работает в качестве подпорки.

Деволановскмий спуск, обвал: общий вид
Деволановскмий спуск, обвал: лестница
Деволановскмий спуск, обвал: камни
Деволановскмий спуск, обвал: разбитая балюстрада
Деволановскмий спуск, обвал: страшный дом
Деволановскмий спуск, обвал: разбитая лестница
Деволановскмий спуск, обвал: обломки
После обвала на Деволановском спуске
Деволановскмий спуск, обвал: дом и лестница
Деволановскмий спуск, обвал: фонарь
Деволановскмий спуск, обвал: здание, фонарь
Деволановскмий спуск, обвал: лестница и фонари
последствия обвала в Одессе

Как сообщил в видеокомментарии глава Приморской администрации Марат Королев, все работы по уборке завалов проводит собственник обрушившегося здания. Он же должен восстановить пострадавшую лестницу и фонари. Собственник также должен предоставить мэрии проект дома, который будет реконструирован на месте обрушения.

Также глава администрации заверил, что никакого высотного строительства на Деволановском спуске в будущем не планируется.

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