Одесский депутат Олег Филимонов слег с коронавирусом

Известный одесский шоумен, экс-кандидат в мэры Одессы, а ныне депутат городского совета от партии «Слуга народа» Олег Филимонов заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил сегодня, 10 декабря, у себя в Facebook.

По словам Филимонова, он заболел несколько дней назад и ушел на самоизоляцию, и по этой причине не может принять участие в праздновании еврейской Хануки. Также он отметил, что COVID-19 – «болячка противная и коварная», но, у него, по всей видимости, «не тяжелый вариант».

«Хуже всего то, что сейчас период подготовки и принятия городского бюджета, а я лежу», – посетовал депутат.

Он призвал одесситов беречь себя, носить маски и «не ходить без особой нужды в людные места».

«Потерпите! Лечится эта гадость достаточно сложно и лучше не болеть!» – добавил Олег Филимонов.

Напомним, ранее коронавирусом заразился мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала «Одесская жизнь», Олег Филимонов стал депутатом горсовета от партии «Слуга народа», а на выборах мэра Одессы занял четвертое место.

24 ноября Филимонов как самый старший депутат зачитал текст присяги новых депутатов Одесского горсовета.