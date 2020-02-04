Спустя два месяца после одесской трагедии: о судьбе дома Асвадурова на Троицкой

Увядшие цветы в траурных лентах, поникшие от дождей и времени игрушки. Мишки, белочки, зайчата… Портреты погибших и лампады. А еще ограждение, за которым — полуживой дом Асвадурова. Со дня одесской огненной трагедии, унесшей жизни 16 человек, прошло ровно два месяца. Импровизированный мемориал пока не трогают: рука не поднимается. Оно и понятно.

Восстановлению не подлежит?

На дом Асвадурова на ул. Троицкой, где случилась огромная беда, нельзя смотреть без боли… Как сложится его судьба в дальнейшем?

Ранее говорилось о консервации здания. Была даже озвучена цифра стоимости этого процесса — примерно 3 миллиона 250 тысяч гривен. Из них на разработку проектной документации предполагалось потратить 250 тысяч гривен.

Совсем недавно появилась «болезненная» информация о судьбе дома Асвадурова: здание-памятник архитектуры на ул. Троицкой, 25 восстановлению не подлежит. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александр Иваницкий. Он высказал мнение, что «оставшиеся после пожара конструкции выгорели и полностью утратили прочность. Поэтому их необходимо разобрать, а затем выстроить заново».

Когда откроют движение по Троицкой?

Остро встал вопрос по поводу и по сей день перекрытой для движения улицы Троицкой.

На аппаратном совещании в мэрии недавно прозвучала информация, что «специалисты Строительной академии совершили визуальный осмотр конструкций и пришли к мнению: угрозы обрушения сгоревшего дома Асвадурова нет, поэтому движение по улице Троицкой можно открывать». Об этом на аппаратке сообщил начальник горуправления капитального строительства Борис Панов, который отметил также, что это лишь предварительное заключение.

На чьем балансе будет дом Асвадурова?

Снова-таки стоит вопрос о консервации дома Асвадурова. А для этого необходимо его инструментальное обследование с последующим официальным заключением.

Кто же этим будет заниматься, учитывая, что дом Асвадурова — памятник архитектуры? Как отметил Борис Панов, по распоряжению Кабмина сейчас идет процедура передачи здания на Троицкой на баланс Одесской облгосадминистрации. Следовательно, после отчуждения областные власти должны будут выделить средства для проведения экспертизы.

Вот и получается, что на сегодняшний день, спустя два месяца после пожара на Троицкой, движение по улице мимо поникшего здания, вероятно, откроют в скором времени.

Сама же экспертиза дома Асвадурова и, по сути, его дальнейшая судьба, его «быть или не быть», остаются неизвестными…

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