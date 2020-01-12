Восстановлению подлежит: после пожара в Одессе планируют отремонтировать Дом Асвадурова

Горевшее на улице Троицкой 4 декабря здание можно восстановить.

Об этом со ссылкой на экспертов заявил на совещании в облгосадминистрации губернатор области Максим Куцый, передает odessa.online.

По его словам, он намерен ходатайствовать у Минобразования о выделении средств на ремонт дома.

Пока же здание законсервируют на время расследования. Его накроют временной крышей и оградят от посторонних.

Кроме того, в исследовательских целях на здании планируют установить специальные маячки, в частности, чтобы иметь возможность обнаружить и ликвидировать трещины.

Фото: odessa.online

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