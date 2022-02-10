Одесские светящиеся качели на Греческой площади: обломки и «еще та достопримечательность»

Знаменитые светящиеся качели на Греческой площади превратились сегодня еще в ту «достопримечательность». Из четырех качелек, которые установлены на исторической площади города, две представляют из себя груду обломков. Вторая пара еще держится, но выглядит убого.

С очень большой натяжкой можно сказать, что появившиеся в 2018 году светящиеся качели (победитель Общественного бюджета) украсили Греческую площадь. С момента их появления только ленивый, кажется, не сообщал об их непомерной стоимости, убогом внешнем виде и о том, что они постоянно ломаются.

Эти качели расписывали вандалы, потом их ломали, у них терялись ручки, гасли лампы, они «расползались». Их чинили бесчисленное количество раз, стирали надписи. Потом история повторялась.

В январе этого года качели были серьезно сломаны. Но то, что мы видим сейчас…

Даже подойти с ребенком страшновато близко. Части качелей валяются теперь на плитке — прямо рядом с этим «качельным комплексом», то есть, простите, LED-аттракционом, навевая на самые печальные размышления.

— Может, их лучше вообще отсюда убрать навсегда? — услышала я мнение одесситки, которая проходила мимо того, что осталось от этого светящегося «чуда».

Напомним, светящиеся качели появились в Одессе в декабре 2018 года. Такие качели есть не только на Греческой площади, но и в Аркадии и парке Шевченко. В целом их установка обошлась городу примерно в 4,8 млн грн, за что качели получили прозвище «бриллиантовые».

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Фото Марии Котовой

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