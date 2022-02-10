Новости Одессы и Одесской области

Одесские светящиеся качели на Греческой площади: обломки и «еще та достопримечательность»

Одесские светящиеся качели на Греческой площади: обломки и «еще та достопримечательность»

Знаменитые светящиеся качели на Греческой площади превратились сегодня еще в ту «достопримечательность». Из четырех качелек, которые установлены на исторической площади города, две представляют из себя груду обломков. Вторая пара еще держится, но выглядит убого.

Рецепты

С очень большой натяжкой можно сказать, что появившиеся в 2018 году светящиеся качели (победитель Общественного бюджета) украсили Греческую площадь. С момента их появления только ленивый, кажется, не сообщал об их непомерной стоимости, убогом внешнем виде и о том, что они постоянно ломаются.

Эти качели расписывали вандалы, потом их ломали, у них терялись ручки, гасли лампы, они «расползались». Их чинили бесчисленное количество раз, стирали надписи. Потом история повторялась.

В январе этого года качели были серьезно сломаны. Но то, что мы видим сейчас…

Даже подойти с ребенком страшновато близко. Части качелей валяются теперь на плитке — прямо рядом с этим «качельным комплексом», то есть, простите, LED-аттракционом, навевая на самые печальные размышления.

— Может, их лучше вообще отсюда убрать навсегда? — услышала я мнение одесситки, которая проходила мимо того, что осталось от этого светящегося «чуда».

Напомним, светящиеся качели появились в Одессе в декабре 2018 года. Такие качели есть не только на Греческой площади, но и в Аркадии и парке Шевченко. В целом их установка обошлась городу примерно в 4,8 млн грн, за что качели получили прозвище «бриллиантовые».

Еще похожие новости Одессы:

Что «высветили» светящиеся качели на Греческой площади?

Как сейчас выглядят скандальные качели на Греческой площади?

Как дети на Греческой площади в Одессе качели ломали

В Одессе не устают ломать качели, созданные за счет Общественного бюджета

Фото Марии Котовой

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить