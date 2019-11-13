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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе не устают ломать качели, созданные за счет Общестенного бюджета (фото)

В Одессе не устают ломать качели, созданные за счет Общестенного бюджета (фото)

Детский аттракцион на Греческой площади оказался исписан и поврежден.

Led-качели установили в центре города в прошлом году за счет Общественного бюджета Одессы. С тех пор они неоднократно подвергались нападениям вандалов.

Качели уже не впервые пострадали от рук хулиганов

Качели уже не впервые пострадали от рук хулиганов

Совсем недавно их повредили дети, вырвав кабели электропитания, отвечающие за подсветку. А на днях интерактивные качели опять оказались сломаны и разрисованы надписями от руки.

Неизвестные художники "украсили" сиденья надписями от руки

Неизвестные художники “украсили” сиденья надписями от руки

Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Коммунальщикам пришлось отмывать их и чинить – в очередной раз. В свою очередь, в горсовете напомнили, что за порчу имущества хулиганам может грозить уголовная ответственность.

Фото: департамент городского хозяйства

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