В Одессе не устают ломать качели, созданные за счет Общестенного бюджета (фото)

Led-качели установили в центре города в прошлом году за счет Общественного бюджета Одессы. С тех пор они неоднократно подвергались нападениям вандалов.

Совсем недавно их повредили дети, вырвав кабели электропитания, отвечающие за подсветку. А на днях интерактивные качели опять оказались сломаны и разрисованы надписями от руки.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Коммунальщикам пришлось отмывать их и чинить – в очередной раз. В свою очередь, в горсовете напомнили, что за порчу имущества хулиганам может грозить уголовная ответственность.

Фото: департамент городского хозяйства

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