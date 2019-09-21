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Новости Одессы и Одесской области

Как дети на Греческой площади в Одессе качели ломали (видео)

Как дети на Греческой площади в Одессе качели ломали (видео)

Недавно мы сообщали об акте вандализма в центре города.

Там повредили светящиеся Led-качели.

Горожане стали думать и гадать: кому же пришло в голову повредить аттракцион. Неужели кому-то из местных жителей? И это несмотря на то, что одесситы сами же и скидывались на установку качелей: деньги на них взяли из “Общественного бюджета”.

Версии ходили самые разные – вплоть до агентов Кремля, которых якобы подослали, чтобы напакостить в центре Одессы.

Однако буквально на следующий день тайна поврежденных качелей была раскрыта. На сайте КУ «Центр007» появилось видео, где видно, кто же на самом деле оказался злостным вредителем, добавшимся до “детских радостей”.

Как выяснилось, качели сломали… дети. Трое мальчишек со всей силы дернули жгуты электропитания, вырвав их с корнем. По их милости качели перестали светиться.

Однако в КП “Сервисный центр” отметили, что уже все починили.

Видео: КУ «Центр007»

Фото: Мария Котова

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